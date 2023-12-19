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Ryanair запускает новые рейсы из 9 городов Европы: куда можно полететь бюджетно

Вторник 19 декабря 2023 11:31
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Ryanair запускает новые рейсы из 9 городов Европы: куда можно полететь бюджетно Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для людей, путешествующих по Европе самолетами, появляется все больше маршрутов, куда можно полететь по бюджетной цене. Лоукостер Ryanair запланировал новые рейсы между 9 городами по популярным направлениям.

Начало новых рейсов из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины запланировано на весну 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский перевозчик продолжает расширять свою маршрутную сеть и планирует добавить новые рейсы из Бари (Италия), Софии (Болгария) и Сараево (Босния и Герцеговина) в марте – апреле 2024 года.

В частности, запустят следующие рейсы:

  • Бари – Малага (Испания) с 3 апреля трижды в неделю;
  • Бари – Дубровник (Хорватия) с 31 марта 4 раза в неделю;
  • Бари – Тулуза (Франция) с 1 апреля трижды в неделю;
  • София – Копенгаген (Дания) с 31 марта 5 раз в неделю;
  • София – Аликанте (Испания) с 1 апреля дважды в неделю;
  • Сараево – Брюссель (Бельгия) с 31 марта дважды в неделю.

Также весной и летом можно будет полететь с лоукостером по новым маршрутам из 8 европейских стран. Перевозчик запланировал 21 новый рейс по популярным туристическим направлениям, включая курортные локации. В частности, из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии можно будет улететь из Греции, Испании, Хорватии.

Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запустил новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

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