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Кілька тисяч євро за тур: у Туреччині запустять перший туристичний експрес із п'ятизірковими купе

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П'ятниця 17 вересня 2021 16:35
Кілька тисяч євро за тур: у Туреччині запустять перший туристичний експрес із п'ятизірковими купе Фото: Перший п'ятизірковий поїзд у Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири зможуть здійснити подорож зі Стамбула в Каппадокію вже у 2022 році

У Туреччині для туристів відкривають новий вид розкішного відпочинку - подорож в п'ятизірковому поїзді через мальовничі локації країни. Перший тур пасажири експресу здійснять зі Стамбула в Кайсері, повідомляє raillynews.com.

Зазначається, що поїзд класу люкс "Каппадокія експрес" складатиметься з вагонів у форматі 5-зіркового готелю. Мандрівники відвідають Кайсері і довколишні міста, і відкриють для себе історичні та туристичні місця.

Перший тур планується здійснити в лютому 2022 року. Також аналогічний експрес збираються запустити в Каппадокію з Анкари.

П'ятизірковий поїзд на 300 пасажирів

Проект "Каппадокія експрес" - перший приватний туристичний поїзд в Туреччині. Про грандіозний проект оголосили в квітні 2021 року. Його реалізують дві приватні компанії.

Щодня здійснити подорож в такому поїзді зможуть 294 туриста. При цьому передбачається, що попит на такий розкішний відпочинок, коли за пам'ятками і пейзажами можна буде спостерігати, не встаючи з ліжка, буде великим. За рік планується привезти в Кайсері не менше 200 тисяч пасажирів поїзда-люкс.

Кілька тисяч євро за тур: у Туреччині запустять перший туристичний експрес із п'ятизірковими купеФото: Краєвиди в Каппадокії (pixabay.com)

"Каппадокія - всесвітньо відомий символ, дуже популярне місце серед багатьох туристів. У нас є культурний тур, який має два важливих напрямки: Стамбул і Каппадокія. Ми подумали, що залізничне сполучення, що з'єднує ці два напрямки, буде популярним", - розповів регіональний менеджер однієї з компаній Емре Озкюр в інтерв'ю виданню Rail Turkey.

У компанії є також грандіозні плани щодо інших регіонів Туреччини. Люксові туристичні експреси в наступні 7 років можуть охопити найпопулярніші туристичні напрямки - зі Стамбула і Анкари в Месопотамію, Східну Анатолію і в регіони Егейського і Чорного морів.

Кілька тисяч євро за тур: у Туреччині запустять перший туристичний експрес із п'ятизірковими купеФото: Експрес буде щодня вирушати зі Стамбула (pixabay.com)

Що запропонують пасажирам туристичного експресу

У складі першого туристичного експресу буде 14 вагонів. У дванадцяти з них будуть двомісні купе з ліжками, душем і туалетом. Ще два вагони відведуть під ресторани. При цьому харчування в поїзді буде подаватися і в номери.

Поїздка в туристичному експресі розрахована на пасажирів, які готові будуть заплатити кілька тисяч євро за тур. У скільки точно обійдеться тур в поїзді-готелі, в компанії будуть ще визначаються. Відомо, що ціна буде залежати від особливостей розміщення і додаткових послуг.

Кілька тисяч євро за тур: у Туреччині запустять перший туристичний експрес із п'ятизірковими купеФото: Готель у Каппадокії (unsplash.com/xiaoyi-huang)

"Ми працюємо над ціноутворенням. Тим не менш, я можу просто сказати, що буде тільки одна категорія: категорія розкоші", - уточнив Озкюр.

За його словами, поїзд вирушатиме зі станції Сіркечі в Старому місті в Стамбулі. Поїзд проїде через підводний тунель Мармарай під протокою Босфор. У Кайсері пасажирів зустрінуть на вокзалі і повезуть на автобусах в Каппадокію.

Обслуговувати пасажирів буде величезний штат співробітників - команда Cappadocia Express складатиметься з 200 осіб.

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