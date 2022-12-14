Виза в Канаду аннулирует временную защиту в стране ЕС: официальное объяснение

В Чехии нашли убежище почти полмиллиона украинцев. Многих наших беженцев волнует вопрос потери временной защиты после открытия визы в Канаду или в другую страну. Вопросы на эту тему все чаще встречаются в соцсетях.

Окончательное разъяснение предоставило МВД Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С получением визы от 90 дней право на временную защиту аннулируется

Если человек уже получил визу временной защиты в Чехии и после этого получил канадскую визу CUAET или долгосрочную визу для пребывания более 90 дней в другой стране, ему будет отказано в продлении временной защиты.

"Продлить можно только разрешение на пребывание с целью временной защиты, которое является действительным. С получением визы для пребывания на срок свыше 90 дней в другом государстве мира (в том числе канадской визы) аннулируется право на пребывание с целью временной защиты в Чешской Республике (параграф 5 п.8d Закона № 65/2022 Зб.)", – объяснила представитель отдела прессы и связей с общественностью МВД Чешской Республики Гана Мала.

Если человек получил визу временной защиты в Чехии, затем канадскую визу или долгосрочную визу в другую страну, он не должен об этом сообщать, но временная охрана в ЧР прекращает действовать.

"Однако прекращение действия временной защиты отмечается, когда компетентные органы об этом узнают – при предоставлении паспорта. Если человек хочет уехать в Канаду, он должен был прийти в отделение Департамента международной охраны и миграции OAMP или региональных центров помощи украинским беженцам, где будет зафиксировано прекращение действия временной защиты на день выдачи канадской визы или на первый день ее действия", – уточнили в министерстве внутренних дел.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Что делать, если беженец хочет остаться в Чехии

Если беженец уже получил визу в Канаду или другую страну, а затем обращается за убежищем в Чехии, то временная защита предоставлена не будет.

Если человек получил визу в Канаду, но не собирается туда ехать, временная защита в Чехии все равно будет отменена.

"Временная защита, согласно закону, при получении канадской визы прекращается. Если виза будет отменена, человек может получить новую временную защиту при соответствии всем остальным условиям. Но нельзя продолжать первоначальную временную защиту, поскольку ее действие уже прекратилось", – отмечала Гана Мала.

Если человек еще не получал временную защиту в Чехии, он может отменить долгосрочную визу в другой стране и обратиться за чешской визой временной защиты.

Виза в другую страну также влияет на граждан Украины, которым в Чехии была выдана классическая долгосрочная виза с целью толерантности пребывания – они также должны просить об ее аннулировании.

Напомним, мы писали, как получить временную защиту в ЕС повторно.