Смена страны убежища. Как получить временную защиту в ЕС повторно

Украинцы, которые с начала войны нашли убежище в одной из стран ЕС, все чаще переезжают жить в другое государство. С такими запросами обращаются к миграционным юристам.

Можно ли сменить страну временной защиты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на разъяснение юриста Валерии Прущак.

Можно ли изменить страну убежища и какие документы это регулируют

За безвизом украинцы могут находиться в разных странах ЕС до 90 дней. Это позволяет выбрать страну, которая будет больше подходить по безопасности, социальной помощи, возможности трудоустройства, отмечает юрист.

"Но и через 9 месяцев украинцы продолжают менять страны, некоторые – уже не по одному разу. Смена страны временной защиты остается одним из самых актуальных вопросов", – говорит Валерия Прущак.

Она объясняет: единственный нормативно-правовой акт, которым регулируется временная защита украинцев в ЕС – это директива ЕС №2001/55, принятая 4 марта 2022 года.

Далее каждая страна, основываясь именно на этой директиве, разрабатывает нормативно-правовые акты на основании собственного законодательства.

"Поэтому в каждой стране мы видим несколько отличные правила для украинцев. Одни страны сразу выдают вид на жительство, другие выдают долгосрочные визы. Все определяют разное время и имеют разные возможности", – рассказывает специалист.

Фото: Украинцев ждут повторно в большинстве стран ЕС (gettyimages.com)

По ее словам, в директиве ЕС нет ограничений, что украинцы могут получить временную защиту только один раз только в одной стране.

"Ответ на вопрос, можно ли изменить страну временной защиты, однозначен: можно. Но есть страны, которые приняли такие нормативно-правовые акты, что они не позволяют предоставлять временную защиту повторно, если гражданин Украины имел временную защиту в одной из стран ЕС", – замечает Валерия Прущак.

Например, Швейцария имеет закрепленную норму, что эта страна не предоставляет повторную временную защиту украинцам, которые ее имели в любой стране ЕС. Но, как правило, украинцы могут получить защиту в другой стране.

С чего начинать смену страны временной защиты

Валерия Прущак дает советы, какие шаги нужно предпринять, если решили изменить страну временной защиты.

"Начинать нужно с того, чтобы обратиться в консульство той страны, куда планируете переехать и задать вопрос, можно ли это сделать, потому что в европейских странах часто меняется законодательство. К примеру, Польша уже много раз вносила изменения в правила для украинцев", – отмечает она.

Если получили ответ, что страна принимает, то следует знать, что главным правилом является аннулирование временной защиты в той стране, где находится гражданин Украины.

"Нельзя иметь временную защиту одновременно в нескольких странах ЕС. Это не касается вопроса, если оформляется виза в Канаду или виза в США, Великобританию. Потому что это не страны ЕС и на них не распространяется действие директивы ЕС. Но если иметь временную защиту в Германии и сдаваться на временную защиту в Австрии, вам могут отказать, если не аннулирован статус в стране первого пребывания", – разъясняет специалист.

Однако не у всех стран есть порядок аннулирования временной защиты – в миграционных органах украинцам говорят, что у них нет такой процедуры, она не прописана и как это сделать, там не знают. Поскольку в директиве об изменении статуса ничего не сказано, а действие статуса прекращается в связи с окончанием военного положения в Украине.

Фото: Перед выездом в другую страну нужно закрыть все договора (gettyimages.com)

В таких случаях можно подтвердить, что человек аннулировал защиту в первой стране временного пребывания:

отправить по электронному адресу письмо в орган, занимающийся миграционными вопросами и предоставлявший временную защиту, что вы отказываетесь от временной защиты на основании семейных обстоятельств;

разорвать все договора, которые вы заключали в стране вашего пребывания: банковские счета, договоры аренды имущества, на электропотребление, интернет, телефон.

"Все эти договоры и контракты предусматривают расторжение за 1-3 месяца, даже контракт на телефон. Моя клиентка по договору должна была расторгнуть контракт на телефонный номер за два месяца, но этого не знала, уехала и выбросила сим-карту, а ей продолжали начислять средства. Затем пришло письмо о задолженности и о том, что дело передано коллекторам", – делится она примером из практики.

Закрыть банковский счет можно после получения статуса в другой стране, только если нет необходимости физически присутствовать и решать эти вопросы.

"Например, в Германии можно онлайн решить вопрос с сим-картой и интернетом, школой, и предупредить о расторжении договора. Но расторгнуть договор с банком в Германии нельзя, нужно физически присутствовать", – обращает внимание эксперт.

Нужно ли аннулировать статус при выезде в Канаду или Великобританию

Канада, США, Великобритания не имеют общей базы данных со странами ЕС, поэтому там не знают, есть ли у гражданина Украины временная защита в Европе. При переезде из страны ЕС статус временной защиты аннулируется через некоторое время отсутствия – более 30 дней в Польше (PESEL UKR), более 3 месяцев в Австрии, более 6 месяцев – в Германии.

"Если выезжать в США, Канаду или Великобританию, то можно не предупреждать, но нужно расторгнуть все договоры, чтобы не портить кредитную историю в странах ЕС, забрать документы детей из школы, выписаться из жилья", – советует юрист.

Напомним, куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать.