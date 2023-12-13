Выплаты на детей. Какую помощь могут получить украинцы в Польше в следующем году

Украинские беженцы в Польше получают разные выплаты на детей. Хотя политики заявляли о возможной отмене льгот для украинцев, такое решение пока не было принято.

РБК-Украина рассказывает, какие выплаты на детей украинцы могут получать в Польше и в следующем году.

Основная выплата вырастет до более чем 7000 гривен

Украинские беженцы в Польше имеют право на получение ежемесячного пособия "500+" на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 500 злотых (4609 грн). С 1 января 2024 года эти выплаты возрастут до 800 злотых (7374 грн). Деньги выплачиваются на детей до 18 лет.

Тем украинцам, которые уже получают эти выплаты, подавать дополнительное заявление не нужно. Управление социального страхования (ZUS) автоматически пересчитает помощь. Все остальные выплаты для семей останутся без изменений.

С 1 февраля можно будет подавать заявление на назначение этой помощи на период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Нужно будет предоставить:

идентификационный номер PESEL (заявителя и ребенка);

номер телефона польского оператора;

номер банковского счета в Польше;

адрес электронной почты.

Фото: Выплаты на детей возрастут (gettyimages.com)

Заявления подаются только онлайн. Можно воспользоваться одним из способов:

мобильное приложение mZUS;

портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

Деньги поступят на польский банковский счет, который будет указан в заявлении в ZUS.

В то же время выплаты производятся только за период, который ребенок находится в Польше. Украинцам следует учесть, что "500+" приостанавливают сразу после выезда за пределы Польши даже на несколько дней. По возвращении приходится их обновлять.

Кто имеет право на выплаты "800+"

Украинцы могут получить выплаты на детей, которые находятся с ними в Польше. Помощь распространяется и на беженцев, и людей из Украины, приехавших до войны. Условия подачи заявки украинцами указаны на сайте ZUS:

человек имеет гражданство Украины или в браке с гражданином Украины;

находится в Польше легально;

лицо имеет на попечении ребенка до 18 лет, у которого есть украинское гражданство и приехал из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями;

человек имеет на попечении ребенка, который родился в Польше от матери, которая является гражданкой Украины, и пребывание которой в Польше является законным.

Фото: Помощь оказывают украинским детям, которые находятся в Польше с родителями (gettyimages.com)

Выплаты "400 Plus" на детей в яслях

Программа "400+" предусматривает помощь родителям, чьи дети находятся в яслях. Максимальный размер выплаты – 400 злотых (3687 грн) в месяц. Помощь покрывает все расходы в яслях, кроме питания. Если учреждение обходится меньше, выплачивать будут сумму, равную фактическим расходам.

Воспользоваться помощью могут как поляки, так и находящиеся в Польше украинцы. Подать заявку в ZUS могут:

граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года;

гражданки Украины, которые пересекли границу с Польшей после 23 февраля 2022 года и родили в Польше ребенка;

один из родителей, проживавший в Польше до 24 февраля, но ребенок прибыл в страну уже после начала войны;

граждане других стран, которые по решению польского суда заботятся о украинском ребенке, прибывшем в Польшу после 24 февраля 2022 года.

С помощью этих выплат можно покрыть расходы на ясли, детский клуб, заведение, в котором работает дневной опекун и на оплату дневного опекуна, являющегося частным предпринимателем.

Фото: Для малышей есть отдельная помощь (gettyimages.com)

Программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Эта программа социальной поддержки рассчитана на детей от 1 до 3 лет. Выплаты составляют от 500 до 1000 злотых (4609 - 9218 грн) в месяц. Украинские беженцы также могут подать заявку.

На помощь могут рассчитывать следующие категории:

иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Польше;

иностранцы с временным разрешением на пребывание;

украинцы, имеющие статус UKR.

Подать заявку на эту помощь можно на:

платформе PUE ZUS;

портале Emp@tia MriPS;

через электронный банкинг.

К заявке нужно приложить номер PESEL родителя и ребенка, на которого оформляется помощь, номер польского банковского счета. Также следует указать польский номер телефона и адрес электронной почты. Заявку можно подать после того, как ребенку исполнилось 8 месяцев.

Напомним, мы писали, какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы. В некоторых странах планируют сокращение выплат.

Также мы рассказывали, сколько украинцев воспользовались социальной помощью в Польше. На социальную поддержку украинским гражданам в 2022 году страна потратила 82 млн евро.

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