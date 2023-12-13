Виплати на дітей. Яку допомогу можуть отримати українці у Польщі наступного року

Українські біженці у Польщі отримують різні виплати на дітей. Хоча політики заявляли про можливе скасування пільг для українців, такого рішення поки не було прийнято.

РБК-Україна розповідає, які виплати на дітей українці можуть отримувати у Польщі й наступного року.

Основна виплата зросте до понад 7000 гривень

Українські біженці у Польщі мають право на отримання щомісячної допомоги "500+" на кожну неповнолітню дитину у розмірі 500 злотих (4609 грн). Із 1 січня 2024 року ці виплати зростуть до 800 злотих (7374 грн). Гроші виплачуються на дітей до 18 років.

Тим українцям, які вже отримують ці виплати, подавати додаткову заяву не треба. Управління соціального страхування (ZUS) перерахує допомогу автоматично. Всі інші виплати для сімей залишаться без змін.

Із 1 лютого можна буде подавати заяву на призначення цієї допомоги на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Треба буде надати:

ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);

номер телефону польського оператора;

номер банківського рахунку в Польщі;

адресу електронної пошти.

Фото: Виплати на дітей зростуть (gettyimages.com)

Заяви подають лише онлайн. Можна скористатися одним зі способів:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

Гроші надійдуть на польський банківський рахунок, який буде вказано в заяві до ZUS.

Водночас, виплати здійснюються лише за період, який дитина перебуває у Польщі. Українцям слід врахувати, що "500+" призупиняють відразу після виїзду за межі Польщі навіть на декілька днів. Після повернення доводиться їх поновлювати.

Хто має право на виплати "800+"

Українці можуть отримати виплати на дітей, які перебувають із ними у Польщі. Допомога поширюється і на біженців, і людей із України, що приїхали до війни. Умови для подачі заявки українцями зазначені на сайті ZUS:

людина має громадянство України або у шлюбі із громадянином України;

перебуває у Польщі легально;

особа має під опікою дитину до 18 років, що має українське громадянство та приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями;

особа має під опікою дитину, яка народилася в Польщі від матері, яка є громадянкою України, і перебування якої в Польщі є законним.

Фото: Допомогу надають українським дітям, які перебувають у Польщі з батьками (gettyimages.com)

Виплати "400 Plus" на дітей у яслах

Програма "400+" передбачає допомогу батькам, чиї діти перебувають у яслах. Максимальний розмір виплати – 400 злотих (3687 грн) на місяць. Допомога покриває усі витрати у яслах, крім харчування. Якщо заклад коштує менше, виплачуватимуть суму, яка дорівнює фактичним витратам.

Скористатися допомогою можуть як поляки, так і українці, що перебувають у Польщі. Подати заявку у ZUS можуть:

громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року;

громадянки України, які перетнули кордон з Польщею після 23 лютого 2022 року та народили у Польщі дитину;

один з батьків, який проживав у Польщі до 24 лютого, але дитина прибула в країну вже після початку війни;

громадяни інших країн, які за рішенням польського суду опікуються українською дитиною, що прибула до Польщі після 24 лютого 2022 року.

За допомогою цих виплат можна покрити витрати на ясла, дитячий клуб, заклад, у якому працює денний опікун та на оплату денного опікуна, який є приватним підприємцем.

Фото: Для малих дітей є окрема допомога (gettyimages.com)

Програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Ця програма соціальної підтримки розрахована на дітей від 1 до 3 років. Виплати становлять від 500 до 1000 злотих (4609 - 9218 грн) на місяць. Українські біженці також можуть подати заявку.

На допомогу можуть розраховувати такі категорії:

іноземці, які мають постійне місце проживання у Польщі;

іноземці з тимчасовим дозволом на перебування;

українці, які мають статус UKR.

Подати заявку на цю допомогу можна на:

платформі PUE ZUS;

порталі Emp@tia MriPS;

через електронний банкінг.

До заявки потрібно додати номер PESEL одного з батьків та дитини, на яку оформлюється допомога, номер польського банківського рахунку. Також треба вказати польський номер телефону та адресу електронної пошти. Заявку можна подати після того, як дитині виповнилося 8 місяців.

Нагадаємо, ми писали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи. У деяких країнаї планують скорочення виплат.

Також ми розповідали, скільки українців скористалися соціальною допомогою в Польщі. На соціальну підтримку українським громадянам у 2022 році країна витратила 82 млн євро.

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