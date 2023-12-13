Виплати на дітей. Яку допомогу можуть отримати українці у Польщі наступного року

Українські біженці у Польщі отримують різні виплати на дітей. Хоча політики заявляли про можливе скасування пільг для українців, такого рішення поки не було прийнято.
РБК-Україна розповідає, які виплати на дітей українці можуть отримувати у Польщі й наступного року.
Українські біженці у Польщі мають право на отримання щомісячної допомоги "500+" на кожну неповнолітню дитину у розмірі 500 злотих (4609 грн). Із 1 січня 2024 року ці виплати зростуть до 800 злотих (7374 грн). Гроші виплачуються на дітей до 18 років.
Тим українцям, які вже отримують ці виплати, подавати додаткову заяву не треба. Управління соціального страхування (ZUS) перерахує допомогу автоматично. Всі інші виплати для сімей залишаться без змін.
Із 1 лютого можна буде подавати заяву на призначення цієї допомоги на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.
Треба буде надати:
Заяви подають лише онлайн. Можна скористатися одним зі способів:
Гроші надійдуть на польський банківський рахунок, який буде вказано в заяві до ZUS.
Водночас, виплати здійснюються лише за період, який дитина перебуває у Польщі. Українцям слід врахувати, що "500+" призупиняють відразу після виїзду за межі Польщі навіть на декілька днів. Після повернення доводиться їх поновлювати.
Українці можуть отримати виплати на дітей, які перебувають із ними у Польщі. Допомога поширюється і на біженців, і людей із України, що приїхали до війни. Умови для подачі заявки українцями зазначені на сайті ZUS:
Програма "400+" передбачає допомогу батькам, чиї діти перебувають у яслах. Максимальний розмір виплати – 400 злотих (3687 грн) на місяць. Допомога покриває усі витрати у яслах, крім харчування. Якщо заклад коштує менше, виплачуватимуть суму, яка дорівнює фактичним витратам.
Скористатися допомогою можуть як поляки, так і українці, що перебувають у Польщі. Подати заявку у ZUS можуть:
За допомогою цих виплат можна покрити витрати на ясла, дитячий клуб, заклад, у якому працює денний опікун та на оплату денного опікуна, який є приватним підприємцем.
Ця програма соціальної підтримки розрахована на дітей від 1 до 3 років. Виплати становлять від 500 до 1000 злотих (4609 - 9218 грн) на місяць. Українські біженці також можуть подати заявку.
На допомогу можуть розраховувати такі категорії:
Подати заявку на цю допомогу можна на:
До заявки потрібно додати номер PESEL одного з батьків та дитини, на яку оформлюється допомога, номер польського банківського рахунку. Також треба вказати польський номер телефону та адресу електронної пошти. Заявку можна подати після того, як дитині виповнилося 8 місяців.
Нагадаємо, ми писали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи. У деяких країнаї планують скорочення виплат.
Також ми розповідали, скільки українців скористалися соціальною допомогою в Польщі. На соціальну підтримку українським громадянам у 2022 році країна витратила 82 млн євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.