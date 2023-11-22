От Вены до Берлина. Как спланировать поездку на рождественские ярмарки в Европе

Зима, которая наступит уже совсем скоро – период праздничных рождественских ярмарок в Европе, которые проводят во многих городах каждый год. Некоторые – на протяжении веков. Посещение подобных событий уже давно стало традицией для множества туристов.

Что учитывать, планируя путешествие в Европу на тематические зимние события и куда стоит поехать, в комментарии РБК-Украина рассказывает специалист по подбору туров Марина Казакова.

Нюрнберг и Зальцбург. Какие зимние ярмарки в Европе стоит посетить

Праздничные новогодние и рождественские ярмарки – давняя традиция множества европейских городов. Погрузиться в сказочную атмосферу, выпить ароматного глинтвейна и подыскать интересные подарки для друзей и родственников – за таким видом отдыха в Европу едут тысячи путешественников.

Каждый год туристические издания составляют новые рейтинги ярмарки, но многие города в списках остаются неизменными.

10 лучших рождественских ярмарок в Европе по версии Booking :

Валкенбюрг, Нидерланды ;

Нюрнберг, Германия ;

Тренто, Италия;

Кольмар, Франция ;

Зальцбург, Австрия ;

Берлин, Германия ;

Кельн, Германия .

Фото: Ярмарка в Таллинне, Эстония (Getty Images)

Также по нашей просьбе свою подборку наиболее ярких тематических ярмарок в Европе для РБК-Украина, опираясь на собственный опыт, подобрала Марина Казакова:

Вена, Австрия : 11.11-26.12;

: 11.11-26.12; Гданьск, Польша : 24.11-23.12;

: 24.11-23.12; Будапешт, Венгрия: 24.11 –31.12;

24.11 –31.12; Копенгаген, Дания: 17.11–31.12;

17.11–31.12; Кёльн, Германия: 23.11-23.12;

23.11-23.12; Крайова, Румыния: 17.11 –2.01;

17.11 –2.01; Рига, Латвия: 3.12-7.01;

Что стоит учитывать, планируя поездку на ярмарки в Европе

Планируя поездку в Европу именно на зимние события, нужно всегда заранее проверять точные графики и расписание ярмарки и праздничных мероприятий. Как правило, они публикуются на официальных сайтах городов, куда вы собираетесь, предупреждает Марина Казакова.

"Даты стоит проверять, особенно когда вы хотите не просто заглянуть на ярмарку, пока будете в городе, а когда именно планируете такую поездку специально, когда вы отправляетесь за зимней атмосферой старой Европы. Когда-то я прилетела в Нюрнберг, рассчитывая, что пойду на местную ярмарку, однако обнаружила, что ярмарка на следующий день после моего приезда закрылась – это было вскоре после Рождества. Чтобы таких ситуаций не произошло, ищите проверенную информацию о датах в официальных источниках", – советует собеседница.

Фото: Дать праздничные события следует заранее проверять, потому что в каждом городе они разные (Getty Images)

Хотя в период перед праздниками города могут готовить тематические мероприятия в одни и те же дни и недели, эти даты могут существенно отличаться от города к городу.

"Ярмарки в Европе – это такие места, где люди любят просто встретиться, выпить глинтвейн, поесть. Туда идут за особым настроением, особой атмосферой. Стоит ли там что-то покупать? Безусловно, если вы знаете уровень цен в стране, вам несложно их сравнить и принять для себя решение. И вы сможете сами понять, покупать ли что-нибудь непосредственно на ярмарке", – говорит Марина Казакова.

С другой стороны, часто бывает, что буквально в ближайшем к праздничным локациям супермаркете все эти коробочки с печеньем с конфетами продаются на 20-30% ниже.

"Поэтому я рекомендую перед приездом на ярмарку определить для себя цель путешествия. Например, если вы приезжаете сугубо за атмосферой, пробуете глинтвейн, местные колбаски, печенье, выпечку, или у вас тоже есть другая цель – приобрести много интересных вещей и подарков вашим близким. От этого нужно отталкиваться, планируя поездку. Пусть она доставит вам только удовольствие!", – говорит собеседница.

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