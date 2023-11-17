ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самолетом из соседних стран. Куда лучше ехать на море зимой и какие цены на отдых

Пятница 17 ноября 2023 07:40
UA EN RU
Самолетом из соседних стран. Куда лучше ехать на море зимой и какие цены на отдых Фото: Отдых на Занзибаре (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Отдых зимой на море – один из лучших способов перезагрузиться и набраться сил. Попасть на курорты в популярных странах украинцы могут с вылетом из соседних стран Европы.

Куда можно поехать на море этой зимой и во сколько обойдется отдых, РБК-Украина рассказала эксперт по подбору туров Марина Казакова.

Спрос на путешествия вырос: где планируют отдыхать украинцы

В этом году у туристических компаний было рекордное количество заявок. Многие туристы соскучились по путешествиям и готовы были платить больше, отмечает Марина Казакова.

При этом из-за бума путешествий после пандемии отельеры подняли цены на 30%. Подорожанию также способствовали глобальные повышения цен на коммунальные услуги, горючее.

"Туристы бронировали отдых на зимние праздники на Мальдивы еще в августе, когда была акция 30-40%. Тогда предлагался бесплатный трансфер – а гидросамолеты стоят 450 долларов на семью из двоих. Также туристы уже начали бронировать отдых в Таиланде", – рассказывает она.

Также она советует отправиться отмечать новый год в ОАЭ – там захватывающий салют, работает вся сфера развлечений.

"Уже бронируют и горнолыжный отдых в Европе. Люди по-прежнему летают в Австрию. А еще стоит выбрать поездку в Финляндию с детьми. Там можно "поставить" ребенка на лыжи и соединить катание с экскурсионной программой: хаски, эльфы, снегоходы, ледовые отели. Из Украины есть экскурсионные автобусы", – делится Марина Казакова.

Самолетом из соседних стран. Куда лучше ехать на море зимой и какие цены на отдыхФото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

В какие страны лучше ехать на море зимой

Некоторые экзотические направления, как Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, популярны круглый год, говорит эксперт. Поэтому на Мальдивах остались уже единицы хороших отелей, в которых можно найти номера на новогодний период.

"Мальдивы – это направление раннего бронирования, хотя бы за полтора-два месяца. В противном случае не будет выбора отелей с оптимальным соотношением цена-качество. Или переплатите, или будете выбирать из того, что осталось. Поэтому Новый год на Мальдивах надо покупать еще в сентябре", – отмечает специалист по подбору туров.

С Маврикием и Сейшелами будет похожая ситуация, потому что там дорогой перелет на новогодние праздники.

"Прямыми рейсами можно полететь на Занзибар, Шри-Ланку – поэтому цены очень хорошие. Сейчас нормальное время для бронирования, потому что это острова с обычным спросом", – говорит Марина Казакова.

На Таиланд туристический спрос немного выше, поэтому и отдых немного дороже.

"Египет – единственное из этих направлений, где можно попасть на горящий тур. Но это будет из Варшавы – буквально через два дня до вылета. Вам нужно будет уже сидеть на чемоданах и быстро ехать в Варшаву", – предупреждает она.

Чтобы купаться в море, не стоит ехать в Эмираты – в январе и феврале купаться уже холодно. И на Мадейре зимой будет холодный океан, купаться там не получится. Также эксперт не предлагает рассматривать для зимнего отпуска Карибы, Доминикану, Мексику, Кубу, потому что там стоимость туров – от 150 тысяч гривен на двоих.

"Это курорты, которые очень любят американцы, они уже давно поразбирали себе новогодние даты. Я бы рекомендовала лететь туда уже после праздников", – говорит она.

Самолетом из соседних стран. Куда лучше ехать на море зимой и какие цены на отдыхФото: Туризм в Таиланде (pixabay.com)

Во сколько обойдется отдых в популярных странах зимой

В этом году доступны прямые рейсы с соседних стран на самолетах авиакомпании SkyUp, отмечает Марина Казакова.

"На борту говорят на родном нам языке, наш персонал, наши самолеты", – рассказвает она о преимуществах перелетов.

По просьбе РБК эксперт приводит примеры стоимости туров, куда можно отправиться зимой по экзотическим направлениям:

  • Шри-Ланка – перелет на крыльях SkyUp на Boeing 737-800 (с дозаправкой в Бахрейне) из Кишинева. Стоимость туров: 9 ночей от 36 тыс. грн на человека;
  • Занзибар – прямой рейс SkyUp из Кишинева на самолете Boeing 737-800. Стоимость туров: 7 ночей – от 42 тыс. грн.
  • Тайланд – перелет с пересадкой 7 ночей от 44 тыс. грн;
  • ОАЭ – прямым рейсом из Бухареста, Варшавы, Кишинева. Стоимость туров: 7 ночей от 25 тыс. грн.
  • Мальдивы – рейсы с пересадкой из Бухареста, Варшавы, Кишинева. 7 ночей – от 55 тыс. грн.
  • Египет – прямые рейсы из городов Европы. Стоимость отдыха: 7 ночей в Шарм-эль-Шейхе в фортмате "все включено" – от 18 тыс. грн на человека.

Напомним, мы писали, как выбрать курорт на Мальдивах на любой кошелек.

Также мы рассказывали, какие живописные острова на Карибах стоит посетить в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Таиланд Туризм Отдых за границей Мальдивы
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Все мнения