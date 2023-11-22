Від Відня до Берліна. Як спланувати поїздку на різдвяні ярмарки в Європі

Зима, яка настане вже зовсім скоро – період святкових різдвяних ярмарків в Європі, які проводять в багатьох містах щороку. Деякі – протягом століть. Відвідування таких подій вже давно стало традицією для безлічі туристів.

Що враховувати, плануючи подорож в Європу на тематичні зимові події та куди варто поїхати, у коментарі РБК-Україна розповідає фахівець з підбору турів Марина Казакова.

Нюрнберг і Зальцбург. Які зимові ярмарки в Європі варто відвідати

Святкові новорічні та різдвяні ярмарки – давня традиція безлічі європейських міст. Поринути у казкову атмосферу, випити запашного глінтвейну й підшукати цікаві подарунки для друзів та родичів – за таким видом відпочинку в Європу їдуть тисячі мандрівників.

Щороку туристичні видання складають нові рейтинги ярмарок, але багато міст у списках залишаються незмінними.

10 найкращих різдвяних ярмарків у Європі за версією Booking:

Валкенбюрг, Нідерланди ;

Нюрнберг, Німеччина ;

Тренто, Італія;

Кольмар, Франція ;

Зальцбург, Австрія ;

Берлін, Німеччина ;

Кельн, Німеччина .

Фото: Ярмарок в Таллінні, Естонія (Getty Images)

Також на наше прохання свою добірку найбільш яскравих тематичних ярмарків в Європі для РБК-Україна, спираючись на власний досвід, підібрала Марина Казакова:

Відень, Австрія : 11.11-26.12;

: 11.11-26.12; Гданськ, Польща : 24.11-23.12;

: 24.11-23.12; Будапешт, Угорщина: 24.11 -31.12;

24.11 -31.12; Копенгаген, Данія: 17.11-31.12;

17.11-31.12; Кельн, Німеччина: 23.11-23.12;

23.11-23.12; Крайова, Румунія: 17.11 -2.01;

17.11 -2.01; Рига, Латвія: 3.12-7.01;

Що варто враховувати, плануючи поїздку на ярмарки в Європі

Плануючи поїздку в Європу саме на зимові події, потрібно завжди заздалегідь перевіряти точні графіки і розклад ярмарок та святкових заходів. Зазвичай вони публікуються на офіційних сайтах міст, куди ви збираєтесь, попереджає Марина Казакова.

"Дати варто перевіряти, особливо коли ви хочете не просто зазирнути на ярмарку, поки будете в місті, а коли саме плануєте таку поїздку спеціально, коли ви вирушаєте за зимовою атмосферою старої Європи. Колись я прилетіла до Нюрнберга, розраховуючи, що піду на місцевий ярмарок, однак виявила, що ярмарок наступного дня після мого приїзду закрився – це було невдовзі після Різдва. Щоб таких ситуацій не трапилося, шукайте перевірену інформацію про дати в офіційних джерелах", – радить співрозмовниця.

Фото: Дати святкових подій варто заздалегідь перевіряти, бо в кожному місті вони різні (Getty Images)

Хоча в період перед святами міста можуть готувати тематичні заходи в одні й ті самі дні та тижні, ці дати можуть суттєво відрізнятися від міста до міста.

"Ярмарки в Європі – це такі місця, де люди люблять просто зустрітися, випити глінтвейн, поїсти. Туди йдуть за особливим настроєм, особливою атмосферою. Чи варто там щось купувати? Безумовно, якщо ви знаєте рівень цін в країні, вам нескладно їх порівняти та прийняти для себе рішення. І ви зможете самі зрозуміти, чи купувати щось безпосередньо на ярмарку", – говорить Марина Казакова.

З іншого боку, часто буває, що буквально у найближчому до святкових локацій супермаркеті всі ці коробочки з печивом, з цукерками, продаються на 20-30% нижче.

"Тому я рекомендую перед приїздом на ярмарок визначити для себе мету мандрівки. Наприклад, якщо ви приїжджаєте суто за атмосферою, куштуєте глінтвейн, місцеві ковбаски, печиво, випічку, або у вас також є інша цілю – придбати багато цікавих речей і подарунків вашим близьким. Від цього треба відштовхуватися, плануючи поїздку. Хай вона принесе вам лише задоволення", – каже співрозмовниця.

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