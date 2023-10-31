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Без толпы туристов. Топ-10 самых малопосещаемых стран на планете

Вторник 31 октября 2023 08:35
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Без толпы туристов. Топ-10 самых малопосещаемых стран на планете Фото: Пляж на Маршалловых островах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С возвращением путешествий после пандемии многие страны борются с чрезмерным туризмом. Но есть и такие направления, куда иностранные гости почти не едут.

Какие 10 стран мира наименее посещаемы в 2023 году, РБК-Украина сообщает со ссылкой на travelandleisureasia.com.

Что определяет популярность страны у туристов

Одними из самых популярных стран для поездок являются Франция, Испания и США. Самый посещаемый город в мире – Бангкок в Таиланде. Туда едут около 22 млн человек в год. На втором месте по посещаемости Париж во Франции – он принимает более 17,4 млн иностранных гостей в год.

Другие направления менее популярны. Одна из причин – расстояние, из-за чего путешествие становится более дорогим. Некоторые могут иметь недостаточно развитую индустрию туризма, другие слишком малы, чтобы принять огромное количество туристов. Еще некоторые направления могут быть опасные или труднодоступные – например, Северная Корея, Сомали.

При этом количество туристов, которые посещают страну, не обязательно указывает на меньшие впечатления от поездки. Страны, которые иностранцы мало посещают, часто красивые, менее испорченные людьми и более дешевые.

Без толпы туристов. Топ-10 самых малопосещаемых стран на планете

Фото: Малодоступные локации еще не испорчены туристами (unsplash.com)

В какие страны приезжают меньше всего иностранцев

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) определила 10 направлений, которые меньше всего рискуют пострадать от чрезмерного туризма. Это страны с наименьшим количеством ежегодных посетителей.

У всех этих направлений общим является их относительная недоступность, что предотвращает появление большого количества гостей. Туристам приходится тратить время, силы и деньги, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Так обстоит дело с наименее посещаемой страной в мире – полинезийским архипелагом Тувалу. По данным Skyscanner, поездка из Парижа в Тувалу и обратно требует бюджета около 3500 евро, потому что прямых рейсов нет. То же самое касается Маршалловых Островов, дорога из Европы к которым может занять до 42 часов, включая пересадки. Фактически, это касается многих направлениях Тихого океана, которые входят в этот список:

  1. Тувалу (3700 иностранных гостей в 2019 году);
  2. Маршалловы Острова (6100 туристов из других стран);
  3. Ниуэ (10 200);
  4. Кирибати (12 000);
  5. Микронезия (18 000);
  6. Монтсеррат (19 300);
  7. Соломоновы Острова (29 000);
  8. Сан-Томе и Принсипи (34 900);
  9. Коморские Острова (45 000);
  10. Гвинея-Бисау (52 000).

Без толпы туристов. Топ-10 самых малопосещаемых стран на планетеФото: Вид на Тувалу из самолета (facebook.com/aperezvoyages)

Чем интересны самые малопосещаемые страны

Туризм в Тувалу – это кристально прозрачные голубые воды и пляжи с пальмами. Особенно там популярный дайвинг в заповедной зоне с множеством рифов, лагун и местами обитания животных, включая включая морских черепах. Также популярны катание на яхтах, поездки в местную пекарню, национальную библиотеку и различные места времен Второй мировой войны.

В единственный международный аэропорт Тувалу летает Fiji Airways.

Тувалу – одно из 22 островных государств Тихого океана, которые наиболее страдают из-за к изменений климата. Детей в Тувалу учат в школе, что они, возможно, будут последним поколением, которое вырастет на острове. Потом он может оказаться под водой из-за повышения уровня моря.

Маршалловы Острова расположены в Тихом океане между Филиппинами и Гавайями. Они привлекают чистыми пляжами с белым песком, разнообразнием морской жизни – только кораллов там более 160 видов.

Маршалловы Острова глубоко вошли в историю Второй мировой войны: сначала они служили японской базой, а потом стали местом ядерных испытаний американских военными. Острова также находятся под угрозой затопления.

Без толпы туристов. Топ-10 самых малопосещаемых стран на планетеФото: Отель в Ниуэ (booking.com)

Ниуэ – одна из самых маленьких стран в мире. Это крошечный остров в южной части Тихого океана. Этот коралловый атолл принимает около 10 000 посетителей в год. На острове нет толпы, длинных очередей, светофоров или бешеного темпа жизни. Из отдыха для туристов доступны плавание и дайвинг, каякинг, туры на квадроциклах или просто пешие прогулки по местности, начиная от пляжей и заканчивая тропическими лесами, плантациями или ванильными фермами. Долететь в Ниуэ можно только раз в неделю.

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