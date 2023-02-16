От государства и людей. Как переселенцам найти бесплатное жилье на Львовщине

На Львовщине зарегистрировались более четверти миллиона переселенцев. Чиновники посчитали, что ВПЛ является каждый шестой житель области.
Как найти бесплатное жилье в регионе и куда обращаться переселенцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на lviv.media.
Реальное количество переселенцев на Львовщине может быть вдвое больше, но многие не оформляли статус, а просто поселились в частном жилье.
Искать бесплатное жилье переселенцы могут самостоятельно или обратившись в государственные учреждения. Внутренне перемещенные лица могут обращаться:
Инициатива помогает найти или предоставить жилье для эвакуированных украинцев. На странице "Прихисток" можно найти или предоставить жилье во всех регионах Украины и на различные сроки проживания.
Там можно оставить заявку на поиск жилья. У горячей линия есть Viber и Telegram -каналы.
На сайте можно посмотреть предложения бесплатного жилья во всех регионах страны. Бывают варианты подселения или проживания за уход. Также есть предложения обитания на базах отдыха и в частных домах. Сроки – от нескольких суток до постоянного проживания.
В шелтере "Безпечне місце" во Львове на улице Соломии Крушельницкой, 3, переселенцы могут остановиться до 2 недель. Туда приглашают как женщин, так и мужчин, а также семьи с детьми. Чтобы подать заявку на проживание, необходимо зарегистрироваться.
Каждая комната оборудована кроватью и шкафом, есть постельные принадлежности и полотенца. Для общего пользования есть прачечная, сушилка, холодильник и посудомоечная машина. Также в шелтере есть бесперебойное электроснабжение и интернет.
Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.
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