От государства и людей. Как переселенцам найти бесплатное жилье на Львовщине

На Львовщине зарегистрировались более четверти миллиона переселенцев. Чиновники посчитали, что ВПЛ является каждый шестой житель области.

Как найти бесплатное жилье в регионе и куда обращаться переселенцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на lviv.media.

Реальное количество переселенцев на Львовщине может быть вдвое больше, но многие не оформляли статус, а просто поселились в частном жилье.

Искать бесплатное жилье переселенцы могут самостоятельно или обратившись в государственные учреждения. Внутренне перемещенные лица могут обращаться:

ЦНАП. Для начала нужно зарегистрироваться и предоставить документы:

заявление;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

копия справки внутри перемещенного лица о взятии на учет в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лиц и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);

копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутриперемещенным лицам жилых помещений из фонда.

Инициатива "Прихисток"

Инициатива помогает найти или предоставить жилье для эвакуированных украинцев. На странице "Прихисток" можно найти или предоставить жилье во всех регионах Украины и на различные сроки проживания.

Фото: Временное жилье в модульных домах (gettyimages.com)

"Горячая линия Львовской области"

Там можно оставить заявку на поиск жилья. У горячей линия есть Viber и Telegram -каналы.

Telegram-каналы для поиска жилья

SafeHomeUA. Здесь публикуется информация о жилье, которое предоставляют переселенцам. Из бот-чата можно оперативно получать информацию о жилье. В поиске можно выбрать несколько городов Украины.

Добрые соседи. Похожий канал, на котором можно узнать предложения жилья за пределами Украины и работу.

Сайт "Допомогай"

На сайте можно посмотреть предложения бесплатного жилья во всех регионах страны. Бывают варианты подселения или проживания за уход. Также есть предложения обитания на базах отдыха и в частных домах. Сроки – от нескольких суток до постоянного проживания.

Шелтер во Львове

В шелтере "Безпечне місце" во Львове на улице Соломии Крушельницкой, 3, переселенцы могут остановиться до 2 недель. Туда приглашают как женщин, так и мужчин, а также семьи с детьми. Чтобы подать заявку на проживание, необходимо зарегистрироваться.

Каждая комната оборудована кроватью и шкафом, есть постельные принадлежности и полотенца. Для общего пользования есть прачечная, сушилка, холодильник и посудомоечная машина. Также в шелтере есть бесперебойное электроснабжение и интернет.

Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.

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