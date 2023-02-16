Від держави і людей. Як переселенцям знайти безкоштовне житло на Львівщині

На Львівщині зареєструвалися понад чверть мільйона переселенців. Урядовці порахували, що ВПО є кожен шостий житель області.

Як знайти безкоштовне житло в регіоні та куди звертатися переселенцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на lviv.media.

Справжня кількість переселенців на Львівщині може бути удвічі більшою, але чимало людей не оформлювали статус, а просто поселилися у приватному житлі.

Шукати безкоштовне житло переселенці можуть самостійно або звернувшись у державні установи. Внутрішньо переміщені особи можуть звертатися:

ЦНАП. Спершу треба зареєструватися і надати документи:

заява;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду.

Ініціатива "Прихисток"

Ініціатива допомагає знайти табо надати помешкання для евакуйованих українців. На сторінці "Прихистку" можна знайти або надати житло в усіх регіонах Україн ина різні терміни проживання.

Фото: Тимчасове житло в модульних будинках (gettyimages.com)

"Гаряча лінія Львівської області"

Там можна залишити заявку на пошук житла. Гаряча лінія має Viber та Telegram-канали.

Telegram-канали для пошуку житла

SafeHomeUA. Тут публікується інформація про житло, яке надають переселенцям. Із чат- боту можна оперативно отримувати інформацію про помешкання. У пошуку можна обрати декілька міст України.

Добрі сусіди. Подібний канал, на якому можна дізнатися про пропозиції житла за межами України та роботу.

Сайт "Допомагай"

На ресурсі можна переглянути пропозиції безкоштовного житла у всіх регіонах країни. Бувають варіанти підселення чи проживання за догляд. Також є пропозиції проживання на базах відпочинку і в приватних будинках. Терміни – від декількох діб до постійного проживання.

Шелтер у Львові

У шелтері "Безпечне місце" у Львові на вулиці Соломії Крушельницької, 3, переселенці можуть зупинитися до 2 тижнів. Туди запрошують як жінок, так і чоловіків, а також сім’ї з дітьми. Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися.

Кожна кімната обладнана ліжком та шафою, є постіль та рушники. Для загального користування є пральня, сушарка, холодильник та посудомийна машина. Також у шелтері є безперебійне електропостання та інтернет.

Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може отримати грошову допомогу вдруге.

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