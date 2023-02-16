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Від держави і людей. Як переселенцям знайти безкоштовне житло на Львівщині

Фото: Нове житло для переселенців у Самборі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На Львівщині зареєструвалися понад чверть мільйона переселенців. Урядовці порахували, що ВПО є кожен шостий житель області.

Як знайти безкоштовне житло в регіоні та куди звертатися переселенцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на lviv.media.

Справжня кількість переселенців на Львівщині може бути удвічі більшою, але чимало людей не оформлювали статус, а просто поселилися у приватному житлі.

Шукати безкоштовне житло переселенці можуть самостійно або звернувшись у державні установи. Внутрішньо переміщені особи можуть звертатися:

  1. ЦНАП. Спершу треба зареєструватися і надати документи:
  • заява;
  • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
  • копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду.
  1. Ініціатива "Прихисток"

Ініціатива допомагає знайти табо надати помешкання для евакуйованих українців. На сторінці "Прихистку" можна знайти або надати житло в усіх регіонах Україн ина різні терміни проживання.

Фото: Тимчасове житло в модульних будинках (gettyimages.com)

  1. "Гаряча лінія Львівської області"

Там можна залишити заявку на пошук житла. Гаряча лінія має Viber та Telegram-канали.

  1. Telegram-канали для пошуку житла
  • SafeHomeUA. Тут публікується інформація про житло, яке надають переселенцям. Із чат- боту можна оперативно отримувати інформацію про помешкання. У пошуку можна обрати декілька міст України.
  • Добрі сусіди. Подібний канал, на якому можна дізнатися про пропозиції житла за межами України та роботу.
  1. Сайт "Допомагай"

На ресурсі можна переглянути пропозиції безкоштовного житла у всіх регіонах країни. Бувають варіанти підселення чи проживання за догляд. Також є пропозиції проживання на базах відпочинку і в приватних будинках. Терміни – від декількох діб до постійного проживання.

  1. Шелтер у Львові

У шелтері "Безпечне місце" у Львові на вулиці Соломії Крушельницької, 3, переселенці можуть зупинитися до 2 тижнів. Туди запрошують як жінок, так і чоловіків, а також сім’ї з дітьми. Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися.

Кожна кімната обладнана ліжком та шафою, є постіль та рушники. Для загального користування є пральня, сушарка, холодильник та посудомийна машина. Також у шелтері є безперебійне електропостання та інтернет.

Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може отримати грошову допомогу вдруге.

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Львівська областьжилье для переселенцев