Від держави і людей. Як переселенцям знайти безкоштовне житло на Львівщині

На Львівщині зареєструвалися понад чверть мільйона переселенців. Урядовці порахували, що ВПО є кожен шостий житель області.
Як знайти безкоштовне житло в регіоні та куди звертатися переселенцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на lviv.media.
Справжня кількість переселенців на Львівщині може бути удвічі більшою, але чимало людей не оформлювали статус, а просто поселилися у приватному житлі.
Шукати безкоштовне житло переселенці можуть самостійно або звернувшись у державні установи. Внутрішньо переміщені особи можуть звертатися:
Ініціатива допомагає знайти табо надати помешкання для евакуйованих українців. На сторінці "Прихистку" можна знайти або надати житло в усіх регіонах Україн ина різні терміни проживання.
Там можна залишити заявку на пошук житла. Гаряча лінія має Viber та Telegram-канали.
На ресурсі можна переглянути пропозиції безкоштовного житла у всіх регіонах країни. Бувають варіанти підселення чи проживання за догляд. Також є пропозиції проживання на базах відпочинку і в приватних будинках. Терміни – від декількох діб до постійного проживання.
У шелтері "Безпечне місце" у Львові на вулиці Соломії Крушельницької, 3, переселенці можуть зупинитися до 2 тижнів. Туди запрошують як жінок, так і чоловіків, а також сім’ї з дітьми. Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися.
Кожна кімната обладнана ліжком та шафою, є постіль та рушники. Для загального користування є пральня, сушарка, холодильник та посудомийна машина. Також у шелтері є безперебійне електропостання та інтернет.
Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може отримати грошову допомогу вдруге.
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