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Выплаты 6 месяцев. Кто из переселенцев может получить помощь во второй раз

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Четверг 09 февраля 2023 08:00
Выплаты 6 месяцев. Кто из переселенцев может получить помощь во второй раз Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Благотворительная организация Каритас Украины оказывает многоцелевую денежную помощь людям, которые эвакуируются из зоны активных боевых действий.

Какие уязвимые категории переселенцев могут получить денежные гранты, РБК-Украина рассказал директор департамента гуманитарного реагирования фонда Григорий Селещук.

Два типа денежной помощи людям из опасных районов

В офисах Каритас денежные выплаты в 2220 гривен в месяц могут получить люди, которые недавно эвакуировались с территорий, приближенных к зоне активных боевых действий. Также – переселенцы при обустройстве на новом месте.

Финансовая помощь предоставляется сроком на три месяца (в общей сложности 6600 гривен) одним платежом на каждого члена семьи, но максимум на 4 человека.

Денежные гранты от Каритаса Украины есть двух типов, поясняет Григорий Селещук:

  • экстренная многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Предоставляется людям, проживающим в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и только что деоккупированных территориях; также людям, выезжающим из опасных регионов или только приехавшим на новое место;
  • стабилизационная многоцелевая денежная помощь – это выплаты в течение 6 месяцев. Такие выплаты предоставляются семьям, которые уже переселились в безопасные регионы Украины и пытаются там обустраивать свою жизнь.

При этом некоторые семьи могут обращаться за денежной помощью повторно – при наличии критериев уязвимости.

"Мы допускаем возможность, что человек может получить экстренную денежную помощь (например, выехали из-под Бахмута, получили помощь в Каритасе Запорожья), поехать куда-то в Ивано-Франковскую область, и уже там, через один-три месяца могут прийти и получить стабилизационную денежную помощь, которая поможет там обустраиваться. Для этого нужен статус ВПЛ плюс критерии уязвимости", – обращает внимание специалист.

Выплаты 6 месяцев. Кто из переселенцев может получить помощь во второй разФото: Оформление денежной помощи в Каритасе в Кривом Роге (предоставлено РБК-Украина)

Кто может претендовать на помощь: критерии уязвимости

В помощь от Каритаса могут претендовать:

  • внутренне перемещенные лица;
  • жители деоккупированных территорий;
  • люди, в которых повреждено обстрелами жилье;
  • проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях.

Но есть также критерии уязвимости:

  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы или хроническими болезнями;
  • одинокие пожилые люди;
  • одинокие матери и родители;
  • беременные, кормя матери с детьми до 3-х лет;

"Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть, в первую очередь, помощь получат люди, которые имеют социальную уязвимость и не имеют возможности самостоятельно обеспечить семью", – отмечают в благотворительной организации.

Выплаты 6 месяцев. Кто из переселенцев может получить помощь во второй разФото: Переселенцы в Одессе (gettyimages.com)

Среди них и семьи с низким доходом, и критически не покрывающие базовые потребности в медицине, питании, питьевой воде, одежде и бытовых вещах, обучении детей. Помощь оказывается наиболее незащищенным и нуждающимся семьям в Украине.

Отмечается, что Каритас оказывает денежную помощь только при оформлении документов в своих ячейках.

Напомним, мы писали, как украинцам получить помощь на перезимование.

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