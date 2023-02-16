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От государства и людей. Как переселенцам найти бесплатное жилье на Львовщине

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 15:55
От государства и людей. Как переселенцам найти бесплатное жилье на Львовщине Фото: Новое жилье для переселенцев в Самборе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На Львовщине зарегистрировались более четверти миллиона переселенцев. Чиновники посчитали, что ВПЛ является каждый шестой житель области.

Как найти бесплатное жилье в регионе и куда обращаться переселенцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на lviv.media.

Реальное количество переселенцев на Львовщине может быть вдвое больше, но многие не оформляли статус, а просто поселились в частном жилье.

Искать бесплатное жилье переселенцы могут самостоятельно или обратившись в государственные учреждения. Внутренне перемещенные лица могут обращаться:

  1. ЦНАП. Для начала нужно зарегистрироваться и предоставить документы:
  • заявление;
  • копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • копия справки внутри перемещенного лица о взятии на учет в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лиц и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);
  • копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутриперемещенным лицам жилых помещений из фонда.
  1. Инициатива "Прихисток"

Инициатива помогает найти или предоставить жилье для эвакуированных украинцев. На странице "Прихисток" можно найти или предоставить жилье во всех регионах Украины и на различные сроки проживания.

От государства и людей. Как переселенцам найти бесплатное жилье на ЛьвовщинеФото: Временное жилье в модульных домах (gettyimages.com)

  1. "Горячая линия Львовской области"

Там можно оставить заявку на поиск жилья. У горячей линия есть Viber и Telegram -каналы.

  1. Telegram-каналы для поиска жилья
  • SafeHomeUA. Здесь публикуется информация о жилье, которое предоставляют переселенцам. Из бот-чата можно оперативно получать информацию о жилье. В поиске можно выбрать несколько городов Украины.
  • Добрые соседи. Похожий канал, на котором можно узнать предложения жилья за пределами Украины и работу.
  1. Сайт "Допомогай"

На сайте можно посмотреть предложения бесплатного жилья во всех регионах страны. Бывают варианты подселения или проживания за уход. Также есть предложения обитания на базах отдыха и в частных домах. Сроки – от нескольких суток до постоянного проживания.

  1. Шелтер во Львове

В шелтере "Безпечне місце" во Львове на улице Соломии Крушельницкой, 3, переселенцы могут остановиться до 2 недель. Туда приглашают как женщин, так и мужчин, а также семьи с детьми. Чтобы подать заявку на проживание, необходимо зарегистрироваться.

Каждая комната оборудована кроватью и шкафом, есть постельные принадлежности и полотенца. Для общего пользования есть прачечная, сушилка, холодильник и посудомоечная машина. Также в шелтере есть бесперебойное электроснабжение и интернет.

Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.

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