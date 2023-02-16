От государства и людей. Как переселенцам найти бесплатное жилье на Львовщине
На Львовщине зарегистрировались более четверти миллиона переселенцев. Чиновники посчитали, что ВПЛ является каждый шестой житель области.
Как найти бесплатное жилье в регионе и куда обращаться переселенцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на lviv.media.
Реальное количество переселенцев на Львовщине может быть вдвое больше, но многие не оформляли статус, а просто поселились в частном жилье.
Искать бесплатное жилье переселенцы могут самостоятельно или обратившись в государственные учреждения. Внутренне перемещенные лица могут обращаться:
- ЦНАП. Для начала нужно зарегистрироваться и предоставить документы:
- заявление;
- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- копия справки внутри перемещенного лица о взятии на учет в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лиц и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);
- копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутриперемещенным лицам жилых помещений из фонда.
- Инициатива "Прихисток"
Инициатива помогает найти или предоставить жилье для эвакуированных украинцев. На странице "Прихисток" можно найти или предоставить жилье во всех регионах Украины и на различные сроки проживания.
Фото: Временное жилье в модульных домах (gettyimages.com)
- "Горячая линия Львовской области"
Там можно оставить заявку на поиск жилья. У горячей линия есть Viber и Telegram -каналы.
- Telegram-каналы для поиска жилья
- SafeHomeUA. Здесь публикуется информация о жилье, которое предоставляют переселенцам. Из бот-чата можно оперативно получать информацию о жилье. В поиске можно выбрать несколько городов Украины.
- Добрые соседи. Похожий канал, на котором можно узнать предложения жилья за пределами Украины и работу.
- Сайт "Допомогай"
На сайте можно посмотреть предложения бесплатного жилья во всех регионах страны. Бывают варианты подселения или проживания за уход. Также есть предложения обитания на базах отдыха и в частных домах. Сроки – от нескольких суток до постоянного проживания.
- Шелтер во Львове
В шелтере "Безпечне місце" во Львове на улице Соломии Крушельницкой, 3, переселенцы могут остановиться до 2 недель. Туда приглашают как женщин, так и мужчин, а также семьи с детьми. Чтобы подать заявку на проживание, необходимо зарегистрироваться.
Каждая комната оборудована кроватью и шкафом, есть постельные принадлежности и полотенца. Для общего пользования есть прачечная, сушилка, холодильник и посудомоечная машина. Также в шелтере есть бесперебойное электроснабжение и интернет.
Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.