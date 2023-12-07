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От 42 евро. Бюджетная авиакомпания запускает новые рейсы в Турцию из Польши

Фото: Самолет авиакомпании Pegasus Airlines (facebook.com/pegasusairlines)
Автор: Ольга Маджумдар

Турция является одним из самых популярных направлений для отдыха туристов из многих стран. Украинки также выбирают проводить отпуск с детьми на турецком побережье даже во время войны.

Уже с декабря появятся три новых рейса из аэропортов Польши в популярные турецкие города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines планирует запустить три новых рейса между Турцией и Польшей. Запуск новых маршрутов запланирован еще в 2023 году.

В частности, в канун Нового года уже можно будет запланировать путешествие в Анталию и Измир в Турции из аэропортов Польши.

Авиакомпания Pegasus запустит следующие новые рейсы:

  • Краков – Анталия с 31 декабря – один раз в неделю в воскресенье;
  • Варшава – Анталия с 29 декабря – один раз в неделю в пятницу;
  • Варшава – Измир с 30 декабря – раз в неделю в субботу.

В продаже можно найти цены от 42 евро в одну сторону. Например, из Варшавы в Анталию 26 января можно полететь по такой цене. Продолжительность полета – 5 часов. Из Варшавы в Измир 16 марта – 42 евро. Время в полете – 4,5 часа.

Фото: Виды в Анталии (pixabay.com)

Во время курортного сезона билеты будут дороже. К примеру, 13 июня из Кракова в Анталию билет будет стоить 92 евро. Время в полете – 4 часа.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

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