Від 42 євро. Бюджетна авіакомпанія запускає нові рейси до Туреччини із Польщі

Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку туристів із багатьох країн. Українки також обирають проводити відпустку з дітьми на турецькому узбережжі навіть під час війни.

Уже із грудня з'являться три нові рейси із аеропортів Польщі до популярних турецьких міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines планує запустити три нові рейси між Туреччиною та Польщею. Запуск нових маршрутів запланований ще у 2023 році.

Зокрема, напередодні Нового року вже можна буде запланувати подорож до Анталії та Ізміра у Туреччині з аеропортів Польщі.

Авіакомпанія Pegasus запустить такі нові рейси:

Краків – Анталія з 31 грудня – один раз на тиждень у неділю;

Варшава – Анталія з 29 грудня – один раз на тиждень у п’ятницю;

Варшава – Ізмір із 30 грудня – один раз на тиждень в суботу.

У продажу можна знайти ціни від 42 євро в один бік. Наприклад, із Варшави до Анталії 26 січня можна полетіти за такою ціною. Тривалість польоту – 5 годин. Із Варшави до Ізміра 16 березня – 42 євро. Час у польоті – 4,5 години.

Фото: Краєвиди в Анталії (pixabay.com)

Під час курортного сезону квитки будуть дорожчі. Наприклад, 13 червня із Кракова до Анталії квиток коштуватиме 92 євро. Час в польоті – 4 години.

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