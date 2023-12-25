Уже в январе. Авиакомпания Ryanair отменяет рейсы из аэропорта Варшава-Модлин
Бюджетная авиакомпания Ryanair запланировала значительные изменения в полетах из аэропорта Варшава-Модлин. Уже в январе будут отменены пять рейсов в разные страны.
Также снизят частоту полетов в три итальянских города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Ирландский лоукостер планирует снизить на 20% количество рейсов из аэропорта Варшава-Модлин, что приведет к отмене 15 маршрутов. Также – сократить частоту рейсов по 16 направлениям.
Уже в январе 2024 года авиаперевозчик отменит 5 рейсов, в частности, в Амман (Иордания), Эдинбург (Шотландия), Хельсинки (Финляндия), Неаполь (Италия) и Ригу (Латвия).
Частота выполнения рейсов будет уменьшена на маршрутах из Варшавы в Бари, Катанью и Тревизо в Италии.
Среди других изменений Ryanair – перенесение части рейсов из Модлина в аэропорт Шопена, включая полеты в Неаполь, Болонью и Ливерпуль. Это изменение имеет целью оптимизировать сеть сообщений авиакомпании.
Также лоукостер сократит количество самолетов, базирующихся в аэропорту Модлин. Один из семи авиалайнеров переведут в базу Ryanair в Кракове со следующего летнего расписания.
Рейсы, которые будут отменены с 8 января 2024 года:
- Варшава – Амман;
- Варшава – Эдинбург;
- Варшава – Хельсинки;
- Варшава – Неаполь;
- Варшава – Рига;
Рейсы, которые перенесут из Модлина в аэропорт Шопена:
- Варшава – Болонья;
- Варшава – Ливерпуль;
- Варшава – Неаполь.
В то же время авиаперевозчик расширяет свою маршрутную сеть. В частности, весной 2024 года запланировано начало новых рейсов из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.
Также мы рассказывали, что Ryanair запустил новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно полететь в Иорданию.