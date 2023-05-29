ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От 15 евро в день. Топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летом

Новина українською →
Понедельник 29 мая 2023 08:30
От 15 евро в день. Топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летом Фото: Отдых в Турции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туризм в Европе восстанавливается быстрыми темпами после пандемии. На фоне спроса и инфляции отдых дорожает во всех курортных странах.

Где можно провести отпуск бюджетно летом 2023 года, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на express.co.uk.

Какие страны оказались в топ-10 с доступным отдыхом

Новое исследование, которое провели британские эксперты, выявило самые дешевые страны для отдыха этим летом. Эти локации могут похвалиться низкими ценами на проживание и еду, отменными пляжами и богатым культурным наследием.

В топ-10 самых недорогих направлений в Европе по дневному бюджету попали:

  1. Турция (15 евро);
  2. Польша (21 евро);
  3. Болгария (26,6 евро);
  4. Венгрия, в которой вместо моря – озера (32 евро);
  5. Румыния (37 евро);
  6. Хорватия (39 евро);
  7. Кипр (46 евро);
  8. Португалия (57,5 евро);
  9. Греция (62 евро);
  10. Испания (68 евро).

От 15 евро в день. Топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летомФото: Пляж в Турции (unsplash.com/mert-kahveci)

В чем особенности самых доступных направлений

Лучшим вариантом для бюджетного отдыха со средними ежедневными расходами всего 15 евро стала Турция. Эта красивая страна – фантастический вариант для туристов, которые ищут спокойный пляжный отдых с теплым Средиземным морем.

Лучшие пляжные курорты Турции, которые подходят для семейного отдыха – Мармарис, Анталия и Бодрум.

Ценители культуры могут отправиться в Стамбул, чтобы осмотреть впечатляющие исторические достопримечательностей страны.Однако из-за стоимости авиарейсов отдых в Турции может оказаться чуть дороже, чем в более близких европейских странах.

Общая стоимость отпуска в Польше может оказаться более низкой, чем в Турции. Туристы могут посетить города с завораживающей архитектурой. Например, Краков – один из самых красивых городов страны, в котором есть множество недорогих баров и ресторанов.

От 15 евро в день. Топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летомФото: Отдых в Сопоте в Польше (pixabay.com)

Также в Польше находятся одни из самых спокойных пляжей в Европе – на Балтийском море. Всего в нескольких минутах езды от Гданьска туристы найдут широкие песчаные пляжи с морем практически без волн, где проживание намного дешевле, чем в южной Европе. Лучше всего выбирать время для отдыха в августе.

Болгария заняла третье место в списке и может стать идеальным местом для пляжного отдыха на Черном море. Один из самых популярных курортных районов – Солнечный Берег, а в столицу Софию можно отправиться за приключениями в городе.

Напомним, мы писали, какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми.

Также мы рассказывали, где украинцам отдохнуть летом 2023 без туристов из РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Болгария Турция Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Алина Ткач
Продажа или растаможка. Что делать тем, кто выехал в Европу на украинских авто
Алина Ткач
юрист адвокатского объединения "Dixilex"
Антон Маринич
Ограничения и собеседования на границе. Кто из мужчин может выезжать из Украины во время войны
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Александр Мироненко
Сто лет в авиации. Как Киев получил собственный городской аэропорт
Александр Мироненко
редактор издания avianews.com
Лейла Агаева
О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии
Лейла Агаева
специально для РБК-Украина
Все мнения