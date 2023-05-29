Від 15 євро на день. Топ-10 країн, де можна відпочити бюджетно цього літа

Туризм у Європі відновлюється швидкими темпами після пандемії. На тлі попиту та інфляції відпочинок дорожчає у всіх курортних країнах.

Де можна провести відпустку бюджетно влітку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на express.co.uk.

Які країни опинились у топ-10 із доступним відпочинком

Нове дослідження, яке провели британські експерти, виявило найдешевші країни для відпочинку цього літа. Ці локації можуть похвалитися низькими цінами на проживання та їжу, відмінними пляжами та багатою культурною спадщиною.

У топ-10 найдешевших напрямків у Європі за денним бюджетом потрапили:

Туреччина (15 євро); Польща (21 євро); Болгарія (26,6 євро); Угорщина, у якій замість моря – озера (32 євро); Румунія (37 євро); Хорватія (39 євро); Кіпр (46 євро); Португалія (57,5 євро); Греція (62 євро); Іспанія (68 євро).

Фото: Пляж у Туреччині (unsplash.com/mert-kahveci)

У чому особливості найдоступніших напрямків

Найкращим варіантом для бюджетного відпочинку із середніми щоденними видатками всього 15 євро стала Туреччина. Ця гарна країна – фантастичний варіант для туристів, які шукають спокійний пляжний відпочинок із теплим Середземним морем.

Найкращі пляжні курорти Туреччини, які підходять для сімейного відпочинку – Мармаріс, Анталія та Бодрум.

Поціновувачі культури можуть вирушити до Стамбула, щоб оглянути захопливі історичні пам'ятки країни. Проте через вартість авіарейсів відпочинок у Туреччині може виявитися трохи дорожчим, ніж у найближчих європейських країнах.

Загальна вартість відпустки в Польщі може бути нижчою, ніж у Туреччині. Туристи можуть відвідати міста з чарівною архітектурою. Наприклад, Краків – одне з найкрасивіших міст країни, де є безліч недорогих барів і ресторанів.

Фото: Відпочинок у Сопоті у Польщі (pixabay.com)

Також у Польщі знаходяться одні з найспокійніших пляжів у Європі – на Балтійському морі. Всього за кілька хвилин їзди від Гданська туристи знайдуть широкі піщані пляжі з морем практично без хвиль, де проживання набагато дешевше, ніж у південній Європі. Найкраще вибирати час для відпочинку у серпні.

Болгарія посіла третє місце у списку та може стати ідеальним місцем для пляжного відпочинку на Чорному морі. Один із найпопулярніших курортних районів – Сонячний Берег, а в столицю Софію можна вирушити за пригодами у місті.

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