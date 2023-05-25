Море за границей. Какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми

Отдых на море в Украине недоступен уже второе лето – побережье Азовского моря оккупировано, а черноморское – заминировано. Поэтому для оздоровления детей украинки ищут зарубежные морские курорты.

Куда больше всего поедут отдыхать украинские туристы этим летом, рассказал в комментарии TRAVEL РБК-Украина Олег Кулик, генеральный директор сети туристических агентств "Поехали с нами".

Спрос на отдых восстановился на треть

Как и в прошлом году, украинские туристы за границей – преимущественно матери с детьми и люди старшего возраста (от 60 лет). Они едут для оздоровления и психологической разгрузки без звуков сирен. Мужчинам во время войны выезд из Украины запрещен.

По словам Олега Кулика, в нынешнем сезоне туристический бизнес полноценно ожил и количество запросов от туристов растет.

"Часть агентств закрылась, часть работают удаленно. Количество клиентов сейчас настолько велико, что агенты не успевают обрабатывать заявки", –объясняет он ситуацию в туристической сфере.

По словам эксперта, спрос начал расти весной – в марте-апреле продажи туров выросли вдвое по сравнению с январем-февралем, а в мае – еще в два раза по отношению к предыдущим весенним месяцам.

"По сравнению с довоенным периодом, спрос на отдых восстановился на 30%, летом эти цифры могут достичь 40-50%", – добавляет он.

Большинство украинцев бронируют туры на ближайшие недели, но есть и те, кто бронирует на лето и даже на осень.

Фото: Отдых за границей выбирают матери с детьми (unsplash.com/leo-rivas)

Куда больше всего ездят украинские туристы

Среди стран, которые больше всего выбирают украинцы для отдыха в 2023 году, Олег Кулик называет следующие:

Турция (частично автобусы, частично авиа из Молдовы, Польши, Румынии – в зависимости, какая граница ближе к месту жительства туристов); Болгария (автобусные туры); Египет; Греция; Испания; Черногория; Украина (Карпаты); Кипр; Италия; Хорватия.

Такие страны наиболее популярны среди украинских туристов в мае этого года. Но и летом Турция, Болгария и Египет останутся "в лидерах" спроса. Также украинцы будут активно ехать в Грецию, Испанию и Черногорию. При этом будут вылетать из ближайших к границе аэропортов, а в более близкие страны будут выбирать более дешевые автобусные туры.

Те же страны называют среди наиболее интересных для украинцев и турагенты. Например, специалист по подбору туров Евгения Мельник рассказала TRAVEL РБК-Украина, что ее туристы больше всего выбирают Хорватию, Болгарию, Грецию.

"Это доступный отдых, если брать апартаменты с завтраками или без питания. У меня больше спрашивают туры на автобусе. Потому что это мамы с детьми, которые не хотят менять транспорт. Просто хотят сесть и приехать на море", – рассказывает она.

Фото: Турция остается самой популярной страной летом (unsplash.com/vitolda-klein)

Как изменились цены на отдых за границей

По словам Олега Кулика, средняя стоимость туров, которые выбирают украинцы, не изменилась – это 1200-1300 долларов за два-три человека за 7-10 дней. Но в 2023 году туристы интересуются более продолжительным отдыхом – 10-14 дней вместо 7. Это связано с тем, что стало труднее добираться на зарубежные курорты из Украины.

"Цены практически не изменились, но изменилась логистика – надо как-то добраться в другую страну, чтобы улететь. Автобусные туры дешевле авиа, но некоторым тяжеловато ехать. Цены в отелях зависят от периода. В мае в Турции было начало сезона, была возможность слетать на отдых по 200-300 долларов на человека", – рассказывает Олег Кулик.

Эксперт объясняет: такие цены бывают, когда очень сильно "горят" рейсы какого-нибудь туроператора, например, из Кишинева, плюс дешевый отель. Такие были самые дешевые варианты в мае, но летом таких цен не бывает.

Евгения Мельник приводит пример стоимости бюджетного тура. 9-дневная поездка в болгарский Несебр на двоих в отеле без питания в июне стоит 13200 грн. В стоимость включен проезд автобусом из Киева, проживание 7 ночей в номере стандарт и страховка.

Фото: Пляж в Турции (pixabay.com)

Туристы часто спрашивают об отелях без россиян

Сейчас запросы на отдых без россиян очень актуальны, отмечает руководитель туристической компании.

"Есть отели, которые больше ориентированы на европейский рынок, где россиян меньше. Их пытаются бронировать агенты для туристов. Но что россиян вообще не будет в отеле, такой гарантии нет. В Болгарии меньше россиян, потому что им труднее доехать, а в Турции их много. Из того, что мы слышим от туристов - россияне очень тихо себя ведут и пытаются, чтобы другие не узнали, из какой они страны", – отмечает Олег Кулик.

Напомним, мы писали, где украинцам отдохнуть летом 2023 без туристов из РФ.

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