Курорты без россиян. Где украинцам отдохнуть летом 2023 года без туристов из РФ

Несмотря на войну украинские дети нуждаются в оздоровлении и морском отдыхе. При этом при выборе зарубежного курорта актуальным остается запрос на отсутствие россиян.

Многие страны запретили въезд российским туристам, но это не касается большинства пляжных направлений. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, на каких курортах шансы встретить граждан страны-агрессора летом 2023 года сведены к минимуму.

Египет – где в отелях только европейцы

В этом году отдых в Египте российские туроператоры планируют предлагать российским туристам как альтернативу Турции, в которой цены будут расти. Планируется запустить новые рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Однако пока, по информации Cairo24, на двух курортах практически нет россиян – это Хургада и Марса-Алам. Их место заняли туристы из Польши и Германии. Отмечалось, что только 7 мая международный аэропорт Марса-Алам принял около 4000 туристов на 24 европейских рейсах. Это были преимущественно самолеты из Польши (6), Чехии (50, Италии (6), Германии (3), Швейцарии (1) и Бельгии (1).

К слову, до войны, курорт Марса-Алам был одним из самых популярных среди украинцев – во многом благодаря отсутствию россиян.

Фото: Марса Алам в Египте (unsplash.com/tom-podmore)

Турция – на каком побережье реже слышно русскую речь

Надеяться найти в Турции место, где вообще нет россиян не стоит. Эта страна прилагает все усилия, чтобы наладить чартерные рейсы из России на свои курорты. Самые популярные у туристов из РФ остаются курорты на средиземноморском побережье провинции Анталия. При этом традиционно курорты на Эгейском побережье менее привлекательны для россиян – температура воды в этой части моря прохладнее, дно каменистое, а размеренная атмосфера и живописные бухты привлекают преимущественно европейцев. И цены в отелях в 1,5-2 раза выше, чем в Анталии. Однако летом 2023 года из России планируются чартеры и в эту курортную часть Турции.

Российские туристические ресурсы советуют курорты, на которых преимущественно отдыхают европейцы, сотрудники говорят на английском или немецком, и где граждане РФ могут отдохнуть от общения с соотечественниками и погрузиться в другую языковую среду:

Сиде, Чешме и Кушадасы выбирают англичане и немцы;

Кемер – голландцы, итальянцы и немцы;

Мармарис и Олюдениз – англичане.

К слову, некоторые сети отелей в прошлом году решили отказаться от российских туристов, ориентируясь на запрос от европейских клиентов не пересекаться с гражданами РФ на отдыхе.

Фото: Курорт Кушадасы (unsplash.com/bhumil-chheda)

В каких еще странах можно отдохнуть на море без россиян

Хотя 9 стран Европы запретили въезд российским туристам, многие пляжные направления остаются доступными для граждан РФ и активно выдают им шенгенские визы – например, Испания и Греция. Однако в те страны, в которые продают туры, лететь получится только с пересадками. Например, на Кипр – через Сербию или ОАЭ, в Черногорию – через Турцию.

Многие европейские страны усложнили выдачу виз россиянам. Например, Мальта и Испания требуют иностранную страховку.

Также для россиян остаются недоступными прямые рейсы за океан – в Доминикану и Мексику. Туда туристы смогут попасть регулярными рейсами со многими пересадками, что на фоне авиаперелетов на Мальдивы и в Таиланд привлечет немногих.

Напомним, мы писали, какие страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянам.