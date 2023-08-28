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Немецкая авиакомпания отменяет сотни рейсов из Польши: детали

Фото: Самолет Lufthansa в аэропорту Франкфурта (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большая немецкая авиакомпания Lufthansa отменит более 550 рейсов из польских аэропортов. Такие изменения запланированы на период с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года.

Большое количество рейсов сократят во Франкфурт-на-Майне и Мюнхене, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Рейсов авиакомпании Lufthansa зимой станет меньше из семи аэропортов Польши: Варшавы, Кракова, Познани, Вроцлава, Катовице, Жешува, Гданьска. В общей сложности будет отменено 563 сообщения в обоих направлениях.

Авиаперевозчик планирует сократить перелеты из Франкфурта-на-Майне (450 рейсов) и Мюнхена (более 100). В частности, больше всего сообщений с Франкфуртом потеряет аэропорт Вроцлава – 164. Также на 116 рейсов меньше будут доступны из аэропорта Катовице и на 89 – из Варшавы.

В то же время, пассажирам будет сложнее летать из польских аэропортов и в Мюнхен. К примеру, из аэропорта Кракова отменят 50 рейсов в расписании, а из Варшавы – 31 сообщение.

Ранее авиаперевозчик объявил о планах сократить 12 000 рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена по разным направлениям на осенне-зимний сезон. Количество сообщений уменьшится на 13%.

В то же время, в компании не рассказали подробно о причинах сокращения рейсов, но эксперты предполагают, что это связано с изменением тенденций путешествий зимой, экономическими соображениями и ситуацией на авиарынке.

Ранее мы писали, что украинские самолеты оказались самыми емкими в польских аэропортах.

Также мы рассказывали, что Ryanair запустит еще пять новых рейсов из Европы.

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