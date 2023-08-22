Дешевые путешествия на курорты. Ryanair запустит еще пять новых рейсов из Европы

Европейский лоукостер Ryanair анонсировал пять новых маршрутов на осенний сезон. Путешественники смогут бюджетно добраться из четырех городов Европы в аэропорты Марокко.

Также запланированы рейсы по новому маршруту из словацкого Попрада в Лондон, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Осенью стартуют новые рейсы Ryanair, которые охватят 9 городов. Пассажиры смогут добраться по дешевым билетам из трех европейских стран в два города в Марокко. Также среди новых рейсов также – из Словакии в Англию.

Путешествия можно планировать по следующим новым направлениям:

Кельн (Германия) – Агадир (Марокко) с 29 октября, дважды в неделю;

Вена (Австрия) – Агадир (Марокко) с 31 октября, дважды в неделю;

Дюссельдорф Веце (Германия) – Эс-Сувейра (Марокко) с 1 ноября, дважды в неделю;

Стокгольм Арланда (Швеция) – Марракеш (Марокко) с 29 октября 2023 года, дважды в неделю;

Попрад (Словакия) – Лондон Станстед (Англия) – с 1 ноября 2023 года, дважды в неделю.

Фото: Озеро Попрад в Словакии (pixabay.com)

К слову, Агадир – известный курорт на Атлантическом побережье Марокко, как и Эс-Сувейра, Мараккеш – колоритный древний город, привлекательный для туристов. Город Попрад в Словакии расположен у подножия Высоких Татр – это известный курорт с термальными водами, древними замками, горнолыжным отдыхом.

Ранее мы сообщали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов.

Также сообщалось, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.