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Німецька авіакомпанія скасовує сотні рейсів із Польщі: деталі

Фото: Літак Lufthansa в аеропорту Франкфурта (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Велика німецька авіакомпанія Lufthansa скасує понад 550 рейсів із польських аеропортів. Такі зміни заплановані на період із 29 жовтня 2023 року до 30 березня 2024 року.

Велику кількість рейсів скоротять до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на inpoland.net.pl

Рейсів авіакомпанії Lufthansa взимку стане менше із семи аеропортів Польщі: Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава, Катовіце, Жешува, Гданська. Загалом буде скасовано 563 сполучення в обох напрямках.

Авіаперевізник планує скоротити перельоти із Франкфурта-на-Майні (450 рейсів) та Мюнхена (понад 100). Зокрема, найбільше сполучень із Франкфуртом втратить аеропорт Вроцлава – 164. Також на 116 рейсів менше будуть доступні з аеропорту Катовіце та на 89 – із Варшави.  

Водночас пасажирам буде складніше літати із польских аеропортів і до Мюнхена. Наприклад, із аеропорту Кракова скасують 50 рейсів у розкладі, а із Варшави – 31 сполучення.

Раніше авіаперевізник оголосив про плани скоротити 12 000 рейсів із Франкфурта-на-Майні та Мюнхена за різними напрямками на осінньо-зимовий сезон. Кількість сполучень зменшиться на 13%.

Водночас у компанії не розповіли детально про причини скорочення рейсів, але експерти припускають, що це пов'язано із зміною тенденцій подорожей взимку, економічними міркуваннями та ситуацією на авіаринку.

Раніше ми писали, що українські літаки виявилися наймісткішими у польських аеропортах.

Також ми розповідали, що Ryanair запустить ще п'ять нових рейсів із Європи.

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