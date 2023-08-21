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Украинские самолеты оказались самыми вместительными в польских аэропортах: куда они летают

Понедельник 21 августа 2023 17:31
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Украинские самолеты оказались самыми вместительными в польских аэропортах: куда они летают Фото: Самолет Boeing 757-300 авиакомпании Skyline Express (коллаж РБК-Украина/facebook.com/KatowiceAirport)
Автор: Ольга Маджумдар

Самолеты Boeing 757-300 украинской авиакомпании могут перевозить наибольшее количество пассажиров по сравнению с узкофюзеляжными авиалайнерами в польских аэропортах. Преимущество в размерах подчеркнул аэропорт Катовице.

В чем особенность воздушных судов украинского перевозчика, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Польский аэропорт опубликовал снимок самолетов на аэродроме, на котором виден самолет украинской авиакомпании Skyline Express и меньшие по размеру самолеты других перевозчиков.

"Разницу между Boeing 757-300 и Boeing 737-800 видно с первого взгляда", –подписали фото на странице аэропорта Катовице.

Как объясняет профильное издание, Boeing 757-300 рассчитан на перевозку 275 пассажиров. В то же время, наиболее распространенные узкофюзеляжные авиалайнеры в аэропортах Польши – из семейств Boeing 737 и Airbus A320. Такие самолеты могут вместить до 240 пассажиров за рейс.

Разница заметна и визуально. Длина Boeing 757-300 – 54,4 м, а у Boeing 737-800 она – 39,5 м. Разница составляет 15 метров.

Благодаря большой вместимости Boeing 757-300 популярен среди туроператоров. Поэтому украинские Boeing 757-300 активно используют для перевозок польских туристов для отдыха в Турцию и Египет из аэропортов Варшавы, Катовице и Познани.

Украинские самолеты оказались самыми вместительными в польских аэропортах: куда они летаютФото: Самолет Boeing 737-500 Skyline Express в Катовице (facebook.com/KatowiceAirport)

Skyline Express стала третьей украинской авиакомпанией, осуществляющей пассажирские перевозки за границей в 2023 году. В список входят также SkyUp и "Роза Ветров".

Skyline Express ранее называлась Azur Air Ukraine и до российского вторжения специализировалась на выполнении чартерных рейсов по заказу туроператора Anex Tour. В 2023 году перевозчик получил два Boeing 757-300 от турецкой компании, зарегистрировал их в Украину и с мая начал перевозить польских туристов.

Напомним, мы писали, что украинская авиакомпания хочет начать полеты из Ужгорода.

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