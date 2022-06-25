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У Варшаві відкрили центр освіти для українців: як допомагають біженцям

Фото: Діти-біженці у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Можна отримати допомогу психолога, відвідати майстер-класи та вчити польську мову

У Варшаві створили Центр освіти та розвитку, щоб підтримувати українських біженців в адаптації до життя в країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Центр вперше відкрив свої двері 15 червня і буде працювати на регулярній основі. Сюди запрошують дорослих і дітей від 5 років на безкоштовні розвиваючі заняття та консультації.

У Центрі Освіти та Розвитку працюють професіонали різних напрямків: від логопедів і педагогів до психіатрів і психологів.

Центр спеціалізується на низці напрямків. Серед них:

  • Дитячо-юнацький клуб – тут надають соціальну та освітню підтримку дітям з України. Проводять майстер-класи, ігри та розвиваючі заняття для дошкільнят. А школярів і підлітків запрошують в талант-клуб – на творчу, художню, акторську і музичну підготовку.
  • Психолого-педагогічна підтримка – намагаються боротися з психологічними травмами, які завдала українцям війна. Проводять прийоми та майстер-класи для дітей та дорослих.
  • Скоро на базі центру розпочнуть роботу курси польської мови.
  • Тренінги для польських та українських вчителів.
  • Комп'ютерний кабінет.
  • Волонтерський центр.

Як працюватиме центр: графік

Центр освіти та розвитку відкрився у Варшаві за адресою: Towarowa, 25A, на 2 поверсі офісної будівлі. Найближча станція метро – Rondo daszyńskiego

Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 17:00, субота – з 09:00 до 16:00, неділя – вихідний.

Деталі про роботу центру та графік занять можна почитати сторінка центру у Facebook.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, коли більшість біженців повернеться в Україну.

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