У Варшаві відкрили центр освіти для українців: як допомагають біженцям

Можна отримати допомогу психолога, відвідати майстер-класи та вчити польську мову
У Варшаві створили Центр освіти та розвитку, щоб підтримувати українських біженців в адаптації до життя в країні.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.
Центр вперше відкрив свої двері 15 червня і буде працювати на регулярній основі. Сюди запрошують дорослих і дітей від 5 років на безкоштовні розвиваючі заняття та консультації.
У Центрі Освіти та Розвитку працюють професіонали різних напрямків: від логопедів і педагогів до психіатрів і психологів.
Центр спеціалізується на низці напрямків. Серед них:
Центр освіти та розвитку відкрився у Варшаві за адресою: Towarowa, 25A, на 2 поверсі офісної будівлі. Найближча станція метро – Rondo daszyńskiego
Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 17:00, субота – з 09:00 до 16:00, неділя – вихідний.
Деталі про роботу центру та графік занять можна почитати сторінка центру у Facebook.
Нагадаємо, раніше експерт розповів, коли більшість біженців повернеться в Україну.