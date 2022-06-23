Вигідніше, ніж за кордоном. Експерт розповів, коли біженці повернуться в Україну

Створення робочого місця в Україні обійдеться дешевше, ніж утримування біженця у Європі

Біженці набагато швидше повертатимуться додому з-за кордону, якщо бачитимуть, що в Україні з'являться робочі місця. Більшість із тих, хто переїздить із зони бойових дій у відносно спокійніші регіони, найперше цікавляться можливостями працевлаштування.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів Анатолій Полковніков, керівник Українського центру міжнародного партнерства і організатор форуму волонтерів "Взаємодія без кордонів".

"Одне з найчастіших питань - чи є робота"

Значна частина тих, хто рятується від війни, цікавиться не тільки умовами проживання, а й можливостями піти на роботу там, куди вони переїздять.

"Під час евакуації з регіонів, де йдуть активні бойові дії, одне з найчастіших питань від біженців - чи буде робота там, куди ми їх веземо. Тому стратегічно важливо не просто перевезти переселенців у безпечне місце, а й забезпечити їх роботою. Той самий чинник вплине і на повернення біженців назад до України", - каже волонтер.

За його словами, європейським країнам фінансово може бути вигідніше допомагати зі створенням робочих місць в Україні, ніж виділяти кошти на біженців, які знаходяться безпосередньо за кордоном. Із цим можуть допомогти міжнародні організації, і до них треба звертатись вже зараз, вважає Анатолій Полковніков.

Країни ЄС потроху скорочують виплати українцям

В ЄС все ще масово підтримують українців, але вже почалися деякі скорочення деяких пільг. Так, низка країн скасувала безкоштовний проїзд для біженців, деякі скоротили щомісячні виплати.

Фото: Низка країн Європи скоротила допомогу українцям (Getty Images)

Недавно таким шляхом пішла Польща - там вже скасували низку виплат українцям, мотивуючи це тим, що так вони швидше будуть шукати собі постійну роботу. А у Болгарії ще наприкінці травня завершилася програма, за якою біженці проживали в готелях на морі, після чого їх переселили "буферні зони" зі значно гіршими умовами.

"Зараз особливо важливо створювати робочі місця у безпечних регіонах, на заході України. Можна реалізувати програму, логіка якої проста: якщо європейські країни витрачають за найскромнішими підрахунками 2000 євро на одного біженця за шість місяців, то створення одного робочого місця та місця проживання в Україні коштує зараз приблизно 1000 євро. При цьому людина сама себе забезпечує та продовжує сплачувати податки саме в Україні", - подає ідею співрозмовник.



За його словами, волонтерам вже вдалося реалізувати кілька таких кейсів.

"Це сприятливо впливає на розвиток регіональної інфраструктури та у довгостроковому періоді — на демографічну ситуацію в Україні. Адже, за різними оцінками, 30-40% біженців не повертаються на батьківщину навіть після закінчення військових конфліктів", - додає він.

Нагадаємо, раніше ми писали, як можна повернути біженців в Україну з-за кордону.