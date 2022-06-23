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Вигідніше, ніж за кордоном. Експерт розповів, коли біженці повернуться в Україну

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Четвер 23 червня 2022 14:41
Вигідніше, ніж за кордоном. Експерт розповів, коли біженці повернуться в Україну Фото: Українські біженці у Болгарії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Створення робочого місця в Україні обійдеться дешевше, ніж утримування біженця у Європі

Біженці набагато швидше повертатимуться додому з-за кордону, якщо бачитимуть, що в Україні з'являться робочі місця. Більшість із тих, хто переїздить із зони бойових дій у відносно спокійніші регіони, найперше цікавляться можливостями працевлаштування.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів Анатолій Полковніков, керівник Українського центру міжнародного партнерства і організатор форуму волонтерів "Взаємодія без кордонів".

"Одне з найчастіших питань - чи є робота"

Значна частина тих, хто рятується від війни, цікавиться не тільки умовами проживання, а й можливостями піти на роботу там, куди вони переїздять.

"Під час евакуації з регіонів, де йдуть активні бойові дії, одне з найчастіших питань від біженців - чи буде робота там, куди ми їх веземо. Тому стратегічно важливо не просто перевезти переселенців у безпечне місце, а й забезпечити їх роботою. Той самий чинник вплине і на повернення біженців назад до України", - каже волонтер.

За його словами, європейським країнам фінансово може бути вигідніше допомагати зі створенням робочих місць в Україні, ніж виділяти кошти на біженців, які знаходяться безпосередньо за кордоном. Із цим можуть допомогти міжнародні організації, і до них треба звертатись вже зараз, вважає Анатолій Полковніков.

Країни ЄС потроху скорочують виплати українцям

В ЄС все ще масово підтримують українців, але вже почалися деякі скорочення деяких пільг. Так, низка країн скасувала безкоштовний проїзд для біженців, деякі скоротили щомісячні виплати.

Вигідніше, ніж за кордоном. Експерт розповів, коли біженці повернуться в Україну

Фото: Низка країн Європи скоротила допомогу українцям (Getty Images)

Недавно таким шляхом пішла Польща - там вже скасували низку виплат українцям, мотивуючи це тим, що так вони швидше будуть шукати собі постійну роботу. А у Болгарії ще наприкінці травня завершилася програма, за якою біженці проживали в готелях на морі, після чого їх переселили "буферні зони" зі значно гіршими умовами.

"Зараз особливо важливо створювати робочі місця у безпечних регіонах, на заході України. Можна реалізувати програму, логіка якої проста: якщо європейські країни витрачають за найскромнішими підрахунками 2000 євро на одного біженця за шість місяців, то створення одного робочого місця та місця проживання в Україні коштує зараз приблизно 1000 євро. При цьому людина сама себе забезпечує та продовжує сплачувати податки саме в Україні", - подає ідею співрозмовник.

За його словами, волонтерам вже вдалося реалізувати кілька таких кейсів.

"Це сприятливо впливає на розвиток регіональної інфраструктури та у довгостроковому періоді — на демографічну ситуацію в Україні. Адже, за різними оцінками, 30-40% біженців не повертаються на батьківщину навіть після закінчення військових конфліктів", - додає він.

Нагадаємо, раніше ми писали, як можна повернути біженців в Україну з-за кордону.

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