В Варшаве открыли центр образования для украинцев: как помогают беженцам

Можно получить помощь психолога, посетить мастер-классы и учить польский язык
В Варшаве создали Центр Образования и Развития, чтобы поддерживать украинских беженцев в адаптации к жизни в стране.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.
Центр впервые открыл свои двери 15 июня и будет работать на регулярной основе. Сюда приглашают взрослых и детей от 5 лет на бесплатные развивающие занятия и консультации.
В Центре Образования и Развития работают профессионалы разных направлений: от логопедов и педагогов до психиатров и психологов.
Центр специализируется на ряде направлений. Среди них:
Центр Образования и Развития открылся в Варшаве по адресу: Towarowa, 25A, на 2 этаже офисного здания. Ближайшая станция метро – Rondo daszyńskiego
График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00, суббота – с 09:00 до 16:00, воскресенье – выходной.
Детали о работе центра и график занятий можно почитать странице центра в Facebook.
Напомним, ранее эксперт рассказал, когда большинство беженцев вернется в Украину.