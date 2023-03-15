Не Варшава. В каких городах Польши самые дорогие квартиры: цены

Недвижимость в Польше недешевая, новые квартиры стоят от 2 тысяч евро за квадратный метр. В отдельных регионах цены – заоблачные.

Где самая дорогая недвижимость в Польше и почему поляки охотно инвестируют в тех городах, TRAVEL РБК-УКраина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Самое дорогое жилье – на курортах

Через год войны в Украине поляки больше не боятся покупать дорогую недвижимость и охотно инвестируют в жилье в курортных локациях.

Самые дорогие квартиры в Польше – на побережье Балтийского моря в Свиноуйске, согласно анализу businessinsider.com.pl на основе данных сайта marketplace.pl. Средняя цена за новое жилье там составляет 33,5 тыс. злотых за квадратный метр – это более 7 тыс. евро.

На втором месте – Закопане. Это горный курорт в Татрах. Там застройщики просят 20,8 тыс. злотых (4,4 тыс. евро) за кв. м квартиры.

На третьем месте – Сопот (часть Гданьска) на берегу Балтийского моря с ценой 20,6 тыс. злотых (4,38 тыс. евро).

Между тем в столице Польши Варшаве средняя цена квадратного метра квартиры от застройщика – 13,8 тыс. злотых (2,9 тыс. евро), в Гданьске – 11,5 тыс. злотых (2,4 тыс. евро), а в Кракове – 12,2 тыс. злотых (2,6 тыс. евро)

Фото: Недвижимость в Закопане (unsplash.com/michal-lis)

Спрос на квартиры в курортных местах связан с тем, что жилье приносит доход. Например, курорт Свиноуйсьце расположен у границы с Германией и популярен среди немцев.

"Высокая инфляция означает, что на смену традиционным инвестициям приходят альтернативные – например, недвижимость у моря. Эти инвестиции достаточно безопасны, но и достаточно перспективны. Потому что можно предположить, что польские курорты будут набирать популярность", – объясняет Ярослав Садовский, эксперт из Expander.

Он добавляет, что в прошлом году из-за войны поляки пытались инвестировать за границей. Сейчас они готовы вкладывать деньги в недвижимость в Польше.

Почему набирает популярность жилье за городом

Причина высоких цен на жилье на курортах – в большом количестве дорогих объектов недвижимости с высоким стандартом квартир. По словам Яна Врублевского, соучредителя фирмы, строящей апартаменты класса "люкс" в Свиноуйске, не удивительно, что недвижимость на курортах так популярна.

Фото: Курортный город Свиноуйцы (wikimedia.org)

"Возьмем Францию – Париж. Он очень дорогой, но на Лазурном берегу есть еще более дорогие локации. Сейчас усилилась тенденция, что люди ищут недвижимость за пределами больших городов, на курортах. Ведь есть дистанционная работа, все больше говорят о четырехдневной рабочей неделе. Люди хотят наслаждаться жизнью. Поэтому, например, жители Нью-Йорка все чаще переезжают во Флориду", – говорит он.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы обустроились в ЕС через год.