Не Варшава. У яких містах Польщі найдорожчі квартири: ціни

Нерухомість у Польщі недешева, нові квартири коштують від 2 тисяч євро за квадратний метр. В окремих регіонах ціни – захмарні.

Де найдорожча нерухомість у Польщі та чому поляки охоче інвестують в тих містах, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Найдорожче житло – на курортах

Через рік війни в Україні поляки більше не бояться купувати дорогу нерухомість та охоче інвестують у житло в курортних локаціях.

Найдорожчі квартири в Польщі – на узбережжі Балтійського моря у Свіноуйсьці, згідно з аналізом businessinsider.com.pl на основі даних сайту marketplace.pl. Середня ціна за нове житло там становить 33,5 тис. злотих за квадратний метр – це понад 7 тис. євро.

На другому місці – Закопане. Це гірський курорт в Татрах. Там забудовники просять 20,8 тис. злотих (4,4 тис. євро) за кв. м квартири.

На третьому місці – Сопот (частина Гданська) на березі Балтійского моря з ціною 20,6 тис. злотих (4,38 тис. євро).

Між тим у столиці Польщі Варшаві середня ціна квадратного метра квартири від забудовника - 13,8 тис. злотих (2,9 тис. євро), у Гданську - 11,5 тис. злотих (2,4 тис. євро), а в Кракові – 12,2 тис. злотих (2,6 тис.євро)

Фото: Нерухомість у Закопане (unsplash.com/michal-lis)

Попит на квартири у курортних місцях пов'язаний із тим, що житло приносить дохід. Наприклад, курорт Свіноуйсьце розташований біля кордону з Німеччиною і популярний серед німців.

"Висока інфляція означає, що на зміну традиційним інвестиціям приходять альтернативні – наприклад, нерухомість біля моря. Ці інвестиції досить безпечні, але й досить перспективні. Тому що можна припустити, що польські курорти набиратимуть популярності", – пояснює Ярослав Садовський, експерт з Expander.

Він додає, що минулого року через війну поляки намагалися інвестувати за кордоном. Зараз вони готові вкладати гроші у нерухомість у Польщі.

Чому набирає популярності житло за містом

Причина високих цін на житло на курортах – у великій кількості дорогих об'єктів нерухомості з високим стандартом квартир. За словами Яна Врублевського, співзасновника фірми, що будує апартаменти класу "люкс" в Свіноуйсці, не дивно, що нерухомість на курортах така популярна.

Фото: Курортне місто Свіноуйсці (wikimedia.org)

"Візьмемо Францію – Париж. Він надзвичайно дорогий, але на Лазурному березі є ще дорожчі локації. Зараз посилилася тенденція, що люди шукають нерухомість за межами великих міст, на курортах. Адже є дистанційна робота, все більше говорять про чотириденний робочий тиждень. Люди хочуть насолоджуватися життям. Тому, наприклад, жителі Нью-Йорка все частіше переїжджають до Флориди", – каже він.

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