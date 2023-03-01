Как украинские беженцы обустроились в ЕС за год: масштабный опрос
Украинские беженцы получили широкую поддержку по всей Европе. Но большинство сталкивается с проблемами в образовании, поиске работы и сведении концов с концами.
Об этом говорится в масштабном опросе, в котором приняли участие 14,5 тысяч беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Агентство ЕС по основным правам (FRA).
Быстрая активация Директивы ЕС о временной защите позволила людям, спасающимся от конфликта, быстро обосноваться, работать, путешествовать и получать доступ к услугам по всей Европе.
В отчете FRA "Fleeing Ukraine" собраны ответы примерно 14 500 человек, бежавших от войны и поселившихся в ЕС.
Оказалось, что треть беженцев чувствуют себя частью общества принимающей страны, но также каждый третий хотел бы вернуться в Украину.
Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)
Опрос показывает, какие практические трудности остаются у украинцев за границей:
- Язык. 23% беженцев в Европе посещают языковые курсы. При этом незнание местного языка является основной причиной, по которой люди бросают учебу, не работают или с трудом получают медицинскую помощь.
"Очень тяжело находиться в стране, где ты не понимаешь и не говоришь на языке. Это очень большая проблема в решении многих вопросов", – сказала одна украинка в Германии.
- Жилье. Хотя 59% платят за свое жилье, им часто приходится пользоваться общими удобствами: туалетом или кухней. Многим не хватает уединения или тихого места для занятий детей.
- Образование. 59% детей посещают онлайн-обучение в украинской школе или учатся самостоятельно с материалами или поддержкой из Украины.
- Работа. Только 33% имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. 48% говорят, что их новая работа была ниже уровня их образования, а 30% говорят, что их эксплуатировали на работе.
- Стоимость жизни. 79% беженцев с трудом сводят концы с концами.
- Здоровье. 49% чувствуют себя подавленными после приезда в страну пребывания. 49% маленьких детей испытывают трудности со сном и/или концентрацией внимания.
Опрос проводили в 10 странах ЕС: Польше, Германии, Чехии, Эстонии, Болгарии Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Испании.
Напомним, мы писали, с какими сложностями сталкиваются украинцы в Румынии.
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