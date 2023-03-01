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Как украинские беженцы обустроились в ЕС за год: масштабный опрос

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 08:00
Как украинские беженцы обустроились в ЕС за год: масштабный опрос Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы получили широкую поддержку по всей Европе. Но большинство сталкивается с проблемами в образовании, поиске работы и сведении концов с концами.

Об этом говорится в масштабном опросе, в котором приняли участие 14,5 тысяч беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Агентство ЕС по основным правам (FRA).

Быстрая активация Директивы ЕС о временной защите позволила людям, спасающимся от конфликта, быстро обосноваться, работать, путешествовать и получать доступ к услугам по всей Европе.

В отчете FRA "Fleeing Ukraine" собраны ответы примерно 14 500 человек, бежавших от войны и поселившихся в ЕС.

Оказалось, что треть беженцев чувствуют себя частью общества принимающей страны, но также каждый третий хотел бы вернуться в Украину.

Как украинские беженцы обустроились в ЕС за год: масштабный опросФото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)

Опрос показывает, какие практические трудности остаются у украинцев за границей:

  • Язык. 23% беженцев в Европе посещают языковые курсы. При этом незнание местного языка является основной причиной, по которой люди бросают учебу, не работают или с трудом получают медицинскую помощь.

"Очень тяжело находиться в стране, где ты не понимаешь и не говоришь на языке. Это очень большая проблема в решении многих вопросов", – сказала одна украинка в Германии.

  • Жилье. Хотя 59% платят за свое жилье, им часто приходится пользоваться общими удобствами: туалетом или кухней. Многим не хватает уединения или тихого места для занятий детей.
  • Образование. 59% детей посещают онлайн-обучение в украинской школе или учатся самостоятельно с материалами или поддержкой из Украины.
  • Работа. Только 33% имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. 48% говорят, что их новая работа была ниже уровня их образования, а 30% говорят, что их эксплуатировали на работе.
  • Стоимость жизни. 79% беженцев с трудом сводят концы с концами.
  • Здоровье. 49% чувствуют себя подавленными после приезда в страну пребывания. 49% маленьких детей испытывают трудности со сном и/или концентрацией внимания.

Опрос проводили в 10 странах ЕС: Польше, Германии, Чехии, Эстонии, Болгарии Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Испании.

Напомним, мы писали, с какими сложностями сталкиваются украинцы в Румынии.

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