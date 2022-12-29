Вакансии для беженцев. Какая работа будет для украинцев в Польше в следующем году

В Польше прогнозируют замедление польской экономики в следующем году, но потребность в работниках из Украины не снизится.

Какие вакансии будут доступны для украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

В Польше – рекордное количество работников из Украины

В октябре количество иностранных работников достигло 1,1 млн человек – это на 21% больше, чем в январе 2022 года. Большинство из них – граждане Украины. Такие данные приводит Управление социального страхования Польши (ZUS).

Рынок труда в Польше замедляется, но это не влияет на безработицу в стране. В 2022 году количество безработных самое низкое за все годы и держится на уровне 5% с сентября.

Поэтому спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей, обращают внимание специалисты по EWL.

В то же время, замедление рынка труда существенно не влияет на безработицу в Польше, которая остается в 2022 году самой низкой за последние годы и с сентября держится на уровне 5,1%.

Фото: Работа на сборе заказов (freepic.com)

Каких вакансий для украинцев будет больше всего с начала 2023 года

В первом квартале нового года количество вакансий для работников из-за границы будет зависеть от экономики. В январе из-за низкого сезона производства и праздников на польских предприятиях меньше простой физической работы.

В этом году предприниматели сталкиваются с ростом операционных расходов из-за инфляции, повышения цен и удорожания энергоносителей, а также роста минимальной заработной платы в Польше. Это отрицательно сказывается на возможности трудоустройства новых работников.

Вместо этого увеличится количество вакансий в отраслях, где чаще всего устраиваются на работу граждане Украины, в том числе беженцы: товаров массового потребления (продуктов питания, средств гигиены), сфера логистики.

"Для тех граждан Украины, кто сейчас в Польше ищет работу или планирует приехать в январе, есть вакансии на складах в логистике и электронной коммерции. В основном это работа, связанная с комплектацией и упаковкой заказов.

Именно в этих отраслях возможно увеличение количества вакансий с нового года, поскольку все еще не хватает работников на местном рынке", – рассказывает директор по продажам платформы EWL Михал Вежховский.

Кроме того, компания получает немало новых заказов на кадры в этих отраслях во вторую половину первого квартала.

Как "отток" украинских мужчин влияет на компании в Польше

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), многим компаниям до сих пор не хватает квалифицированных работников. В ноябре это было проблемой для 40% работодателей строительной отрасли, а среди крупных компаний – для 48,3%.

Фото: В Польше возник дефицит работников на "мужской" работе (freepic.com)

Дефицит квалифицированных работников, усилившийся с отъездом украинских мужчин, испытывают в 38% транспортных и логистических компаний. Часть вакансий заполнили беженцы из Украины, но это не решило всех проблем таких предприятий.

Это такжесдерживает деятельность каждого третьего предприятия перерабатывающей отрасли. В деревообрабатывающей и металлургической промышленности более половины работодателей жалуются на это препятствие.

В следующем году в Польше снова будут испытывать дефицит работников на сугубо "мужских вакансиях", прогнозируют эксперты EWL.

Статус временной защиты в Польше получили уже более 1,5 млн украинских беженцев. В декабре легально трудоустроено более 766 тысяч беженцев из Украины. Это почти в 10 раз больше, чем в апреле этого года.

Напомним, мы писали, что в Польше удивлены темпами трудоустройства украинцев.