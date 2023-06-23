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Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины

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Пятница 23 июня 2023 14:06
Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины Фото: Украинцы в Чехии, Прага (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новые правила оплаты жилья для беженцев из Украины, которые в Чехии вступят в силу с 1 июля, приведут массовому переезду украинцев. В Минтруда подсчитали, что проблема поиска нового жилья коснется до 50 тысяч человек.

При этом есть риски нехватки жилья и массового возвращения беженцев в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на seznamzpravy.cz.

В правительстве готовятся к массовой миграции украинцев

В связи с изменением условий размещения военных беженцев из Украины, в Минтруда Чехии проанализировали возможную ситуацию после 1 июля. В документе ведомства предупреждают о возможной внутренней миграции и риске того, что десятки тысяч людей могут лишиться временного жилья.

На ближайшие две недели после введения новых правил в ведомстве советуют мобилизовать возможности размещения в кризисных ситуациях и, возможно, расширить транспортные возможности для возвращения людей в Украину.

"Есть угроза массовой нехватки жилья, переезда беженцев без жилья в центры, особенно Прагу, массовый отъезд обратно в Украину. Последствия ситуации могут взять на себя муниципалитеты", – отмечается в документе для рассмотрения на заседании правительства.

Число украинских беженцев, которым придется переезжать, оценивается от 38 000 до 50 000 человек.

"Не все смогут найти новое жилье, в том числе и потому, что рынок жилья зачастую полностью переполнен: предложений мало, арендная плата очень высокая для беженцев. При этом часть доходов беженцев от пособия уменьшится", – описывается в документе суть проблемы.

Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причиныФото: С 1 июля изменятся правила размещения украинцев (gettyimages.com)

Что изменится для беженцев с 1 июля

С июля жители Чехии, принимающие украинцев, перестанут получать деньги. Для получения полной суммы пособия собственнику недвижимости необходимо будет зарегистрироваться в реестре квартир и договоров и проживать с украинцами под одной крышей. В других случаях размещение возможно на правах аренды, которую беженцы будут оплачивать из пособия.

Если беженец проживает в зарегистрированной квартире, он будет получать пособие в размере 3000 крон, без регистрации только 2400 крон.

Также с июля государство перестанет платить за экстренное проживание людям со временной защитой, которые находятся в Чехии более 150 дней и не относятся к уязвимым группам.

Напомним, мы писали, что нужно сделать беженцам при выезде из Чехии.

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