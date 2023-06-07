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Бесплатное страхование и жилье. Как подтвердить статус уязвимого лица в Чехии

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Среда 07 июня 2023 14:22
Бесплатное страхование и жилье. Как подтвердить статус уязвимого лица в Чехии Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В измененном законе о помощи украинцам в Чехии Lex Ukrajina V добавился термин "уязвимое лицо". Эта категория беженцев сможет и дальше претендовать на бесплатное страхование, жилье и большие выплаты.

Соответствующий статус нужно будет подтверждать с 1 июля. Как это сделать, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Как сообщили в Международной организации по миграции в Чехии, поскольку финансовая помощь и социальное жилье будут связаны, в заявке на получение выплат важно указать, является ли беженец уязвимым лицом. К таким относят:

  • детей младше 18 лет;
  • студентов до 26 лет, обучающихся в чешских вузах;
  • лиц, ухаживающих за ребенком до 6 лет;
  • беременных;
  • лиц старше 65 лет;
  • лиц с инвалидностью и их опекунов.

Студентам нужно предоставить в электронной форме подтверждение об обучении, беременным – справку от врача. Уязвимость по возрасту определяется автоматически.

С 1 июля человек с инвалидностью сможет загрузить украинское удостоверение в приложение в электронной форме – этого должно быть достаточно. Если такого нет, можно обратиться в районное управление соцзащиты по месту жительства (ČSSZ) и отправить подтверждение от чешского врача об инвалидности.

"Эти лица не будут иметь такой же статус, как лица с инвалидностью, которые являются гражданами Чехии или имеют постоянное местожительство здесь. Это только для того, чтобы получать большую финансовую помощь и иметь возможность в дальнейшем проживать бесплатно в социальном жилье", –пояснила юридическая консультант МОМ в Чехии Тереза Ибрагим.

При этом в организации отмечают, что подтверждение об инвалидности должно быть именно от чешского медика, вывода от врача из Украины недостаточно.

Система подачи заявок еще не запущена, поэтому больше информации ожидается в течение июня.

Напомним, мы писали, что тысячи украинцев могут лишиться жилья в Чехии.

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