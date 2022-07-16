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Унікальна колекція. Ентузіасти випустили марку, присвячену евакуації поїздом з Ірпеня

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Субота 16 липня 2022 12:32
Унікальна колекція. Ентузіасти випустили марку, присвячену евакуації поїздом з Ірпеня Фото: Евакуаційний поїзд Ірпінь-Київ (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Виручені за продаж марки кошти спрямують до ЗСУ

Ентузіаст та автор youtube-каналу "Залізні магістралі" Олег Васильєв разом з ентузіастами залізничної сфери випустили благодійну марку. Її присвятили евакуації українців залізницею під час війни.

На виручені від продажу марки кошти закуплять тактичні засоби для захисників України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

"Ми разом з ентузіастами випустили через "Укрпошту" марку, присвячену евакуації залізницею. Називається "Евакуаційний поїзд Ірпінь-Київ". Це унікальна лімітована, колекційна серія. Друкували марку за індивідуальним замовленням через "Укрпошту", — розповів РБК-Україна Олег Васильєв.

Сюжет марки створений на основі реальних подій

За його словами, благодійну марку присвятили роботі українських залізничників під час евакуації населення у 2022 році. Автором ілюстрації став Максим Музичко.

Унікальна колекція. Ентузіасти випустили марку, присвячену евакуації поїздом з Ірпеня

Фото: Поїзд Ірпінь-Київ під тепловозом серії М62. Благодійна марка, випущена лімітованим тиражем (Олег Васильєв)

"Марка створена з ініціативи ентузіастів залізничної галузі. Сюжет для ілюстрації взято з реальних подій 4 березня 2022 року. Тоді зі станції Ірпінь проводилася евакуація населення до Києва залізницею", — розповідає він.

На марці зображений поїзд Ірпінь-Київ під тепловозом серії М62. Через знеструмлення контактної мережі використання електропоїздів було неможливе.

Фото: Марка доступна у трьох варіантах компонування (Олег Васильєв)

Марки надруковані в трьох варіантах компонування. Марки доступні для покупки на сторінці в Instagram. Виручені за продаж марки кошти підуть на закупівлю тактичних засобів для ЗСУ.

Нагадаємо, Білий дім випустив монету на честь українського опору російському вторгненню на Зміїний острів.

Також у Чернігові вперше з початку війни ентузіасти почали відновлювати самобутню дерев'яну архітектуру.

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Укрзалізниця евакуація Ирпень марка
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