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Уникальная коллекция. Энтузиасты выпустили марку, посвященную эвакуации поездом из Ирпеня

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Суббота 16 июля 2022 12:32
Уникальная коллекция. Энтузиасты выпустили марку, посвященную эвакуации поездом из Ирпеня Фото: Эвакуационный поезд Ирпень-Киев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Вырученные за продажу марки средства направят в ВСУ

Энтузиаст и автор youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев вместе с энтузиастами железнодорожной сферы выпустили благотворительную марку. Ее посвятили эвакуации украинцев по железной дороге во время войны.

На вырученные от продажи марки средства закупят тактические средства для защитников Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

"Мы вместе с энтузиастами выпустили через "Укрпочту" марку, посвященную эвакуации по железной дороге. Называется "Евакуаційний поїзд Ірпінь-Київ". Это уникальная лимитированная, коллекционная серия. Печатали марку по индивидуальному заказу через "Укрпочту", — рассказал РБК-Украина Олег Васильев.

Сюжет марки создан на основе реальных событий

По его словам, благотворительную марку посвятили работе украинских железнодорожников во время эвакуации населения в 2022 году. Автором иллюстрации стал Максим Музычко.

Уникальная коллекция. Энтузиасты выпустили марку, посвященную эвакуации поездом из Ирпеня

Фото: Поезд Ирпень-Киев под тепловозом серии М62. Благотворительная марка, выпущенная лимитированным тиражом (Олег Васильев)

"Марка создана по инициативе энтузиастов железнодорожной отрасли. Сюжет для иллюстрации взят из реальных событий 4 марта 2022 года. Тогда со станции Ирпень проводилась эвакуация населения в Киев по железной дороге", — рассказывает он.

На марке изображен поезд Ирпень-Киев под тепловозом серии М62. Из-за обесточивания контактной сети использование электропоездов было невозможно.

Фото: Марка доступна в трех вариантах компоновки (Олег Васильев)

Марки напечатаны в трех вариантах компоновки. Марки доступны для покупки на странице в Instagram. Вырученные за продажу марки средства пойдут на закупку тактических средств для ВСУ.

Напомним, Белый дом выпустил монету в честь украинского сопротивления российскому вторжению на Змеиный остров.

Также в Чернигове впервые с начала войны энтузиасты начали восстанавливать самобытную деревянную архитектуру.

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