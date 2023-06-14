В условиях дефицита. Как купить билеты на поезда в Польшу, Венгрию и Чехию

Сейчас из Украины в страны ЕС курсирует несколько разных поездов: в Польшу, Австрию, Чехию – прямые и с пересадками. Однако часто на них очень сложно приобрести билеты. С поездом в Варшаву отдельная история: люди охотятся за билетами по этому направлению, и большинство из них взять билеты просто не успевает.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина автор влога "Залізні магістралі" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев дает советы, как лучше покупать билеты на международные поезда – в Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию.

Перемышль и Хелм. Как доехать на поездах в Польшу

Для украинцев поездки за границу сейчас по-прежнему возможны только наземным транспортом. Многие путешественники для поездок выбирают железную дорогу.

Самый доступный способ путешествия сейчас – ехать с пересадками по станциям, где стыкуются украинские и заграничные поезда: Чоп, Мукачево, Захонь, Перемышль, Хелм.

Прямой поезд Киев-Варшава до сих пор остается недоступным для многих путешественников из-за небольшого количества мест. "Укрзализныця" обещает, что в ближайшее время завершится согласование с поляками курсирования поезда в составе 14 вагонов. Это увеличит предложение билетов в несколько раз.

Фото: Выехать в Польшу можно через Хелм и Перемышль (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Кстати, УЗ передает определенное количество мест для продажи польской железной дороге. Поэтому во время пребывания в Польше следует обращаться в кассу на вокзале с запросом на билеты в оба конца.

Напомню, что выехать в Польшу можно через Хелм и Перемышль. К этим пограничным станциям курсируют украинские поезда. Для проезда по польской железной дороге можно приобрести билеты через онлайн-ресурсы PKP-Intercity или в поезде.

На момент публикации в Перемышль с вокзала Киев-Пассажирский курсируют следующие поезда:

№715К: 11:01-20:23;

№053К: 19:45-06:23;

№705К: 20:10-04:57;

№089К: 23:00-11:17.

Повышенный спрос. Как купить билеты на поезд в Венгрию и Австрию

В покупке билетов для поездок по направлению Венгрии и Австрии есть свои особенности. Беспересадочный поезд "Киев-Вена" тоже пользуется повышенным спросом. Потому билетов на него часто попросту нет в наличии.

Фото: Билеты на поезд в Вену пользуются повышенным спросом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Другой вариант – купить билеты на поезд с пересадкой по станции Чоп на поезд в Захон. Оттуда можно добраться в Будапешт или Вену. Билеты от станции Захонь продаются на сайте Венгерской железной дороги MAV-START.

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Есть возможность оплатить проезд у кондуктора прямо в поезде. Следует обратить внимание на сообщение Мукачево-Будапешт. Рейсы выполняются дважды в день компанией MAV-START.

№33 "Латорица" Мукачево–Будапешт. Отправление из Мукачево в 12:30, в Чопе поезд – в 13:40/14:10. На станцию Ферихедь (международный аэропорт имени Ференца Листа) прибывает в 18:14/18:15, прибытие на станцию Будапешт-Ньюгати – в 18:37;

№31 "Латорица" Мукачево–Будапешт. Отправление из Мукачево в 16:30, в Чопе – в 17:40/18:15, Ферихедь (международный аэропорт имени Ференца Листа) – 22:14/22:15, прибытие в Будапешт-Ньюгате в 22:37.

Лайфхак. Венгерская железная дорога пока не упразднила бесплатный проезд для украинцев. По крайней мере, на сайте компании есть информация, что при предъявлении украинского паспорта граждане могут ехать без оплаты проезда.

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С пересадкой в Перемышле. Как добраться поездом в Чехию

Поездки из Украины в Чехию совершаются с пересадкой по станции Перемышль. Чешский перевозчик RegioJet обеспечивает перевозку по маршруту Прага-Перемышль с возможностью пересадки на украинские поезда.

Этот же перевозчик продает билеты сразу на два поезда – чешский+украинский. Но в этом случае вы не можете выбрать желаемое место в украинском поезде. Это происходит автоматически. Поэтому пассажир может купить билеты самостоятельно через онлайн-ресурсы "Укрзализныци" и RegioJet с учетом времени для пересадки.

Фото: Локомотив Desiro в городе Скалице-над-Свитовой (wikipedia.org)

Совет украинцам, следующим через станции, где осуществляется пограничный контроль – планировать большее время на пересадку между поездами. В частности, есть случаи, когда пассажиры не успевали на свой поезд спустя длительное время на проверки. О таких случаях рассказывали пассажиры, ехавшие через Чоп и Перемышль. Ожидание в очереди иногда занимает два часа.

Ранее Олег Васильев рассказывал, что лето "Укрзализныця" проведет в экономном режиме. В основном сохранят существующую маршрутную сеть, но привычных летних поездов почти не будет. Почитайте подробнее, каким будет летнее расписание "Укрзализныци" и по каким туристическим направлениям будут курсировать поезда.

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