Два поезда в день. Как добраться в Венгрию прямым рейсом из Украины

Украинцы могут путешествовать в Венгрию прямыми поездами из Украины дважды в день. Путешествие длится 6 часов.

Как добраться до столицы Венгрии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Как доехать в Будапешт из Украины: расписание поездов

Ежедневно пассажиры из Украины могут добраться в Будапешт двумя прямыми поездами из Мукачево:

№33 "Латорица" Мукачево – Будапешт. Отправление из Мукачево в 12:30, в Чопе поезд – в 13:40/14:10. На станцию Ферихедь (международный аэропорт имени Ференца Листа) прибывает в 18:14/18:15, прибытие на станцию Будапешт-Ньюгати – в 18:37.

№31 "Латорица" Мукачево – Будапешт. Отправление из Мукачево в 16:30, в Чопе – в 17:40/18:15, Ферихедь (международный аэропорт имени Ференца Листа) – 22:14/22:15, прибытие в Будапешт-Ньюгате в 22:37.

Поезда останавливаются на станциях Ньиредьгаза, Дебрецена и других.

Фото: В Будапешт курсируют два поезда из Украины (lowcost.ua)

Добраться до города Мукачево можно из разных регионов Украины:

из Киева в Мукачево можно доехать поездом №81 (Киев – 18:29, Мукачево – 09:15);

из Запорожья и Днепра – поездом №4 (Запорожье –16:48, Днепр – 19:10, Мукачево – 14:15);

из Одессы – поездом №38 (Одесса – 14:58, Мукачево – 08:01);

из Харькова – поездом №17 (Харьков – 14:07, Мукачево – 09:34) или поездом №45 (Харьков – 13:43, Мукачево – 13:23).

В обратном направлении поезд №34 "Латорица" Будапешт – Мукачево отправляется ежедневно от станции Будапешт-Ньюгати в 07:23, Ферихедь (международный аэропорт имени Ференца Листа) – 07:42/07:43, Чоп – 13:40/14:20, прибытие в Мукачево в 15:30. Дополнительно ежедневно курсирует поезд Дебрецен – Мукачево (Дебрецен – в 05:58, Мукачево – в 11:13).

Далее в Украине можно ехать следующими поездами:

№82 в Киев (Мукачево 18:04, 08:36);

№3 в Днепр и Запорожье (Мукачево 16:28, Днепр 12:08, Запорожье 14:30);

№17 в Харьков (Мукачево 14:50, Харьков 10:01);

№45 в Харьков (Мукачево 13:16, Харьков 12:13).

Поезда в направлении Будапешта прибывают и отправляются с платформы "Западная" – в 500 м от вокзала Мукачево.

Ориентировочная стоимость билета на поезд Мукачево-Будапешт – 1200 грн. Продажа билетов производится только через кассу международного сообщения.

В чем удобство поезда для путешественников в Венгрию

Пассажиры поезда сэкономят время поездки, потому что не будут тратить время на технические операции при пересечении государственной границы Украины и Венгрии, отмечают в tourinform.org.ua. Также удобно добраться до Мукачево из закарпатских городов Берегово, Ужгород, Хуст, Свалява.

Поезд "Латорица" удобен для посещения венгерских городов Ниредьгаза, где находятся термальные воды, а также город Дебрецена, где есть международный аэропорт и термальные воды. Также путешественникам удобно доехать до остановки в аэропорту Ферихедь в Будапеште.

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