Без привычных поездов. Что известно о расписании "Укрзализныци" на лето

Как доехать к популярным туристическим локациям летом и каких изменений на маршрутах ждать – в колонке для РБК-Украина.

Каждый год в Украине к летнему сезону "Укрзализныця" обычно назначает дополнительные поезда, увеличивает частоту курсирования рейсов, открывает новые маршруты. Но в условиях войны ситуация совсем другая.

Чего ждать от летнего расписания поездов в этом сезоне, в колонке для TRAVEL РБК-Украина рассказал автор влаги "Железные магистрали" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

Кондиционирование и очистка. Как подготовили вагоны к летним перевозкам

Лето 2023 года "Укрзализныця" проведет в экономном режиме. В большинстве своем сохраняется существующая маршрутная сеть, но привычных летних поездов почти не будет.

Что говорят в самой "Укрзализныце" о подготовке подвижного состава? Компания официально сообщила, что к летнему сезону перевозок готовит 2151 вагон. По состоянию на 23 мая уже подготовили 1902 вагона, из них 1064 – с кондиционированием.

Во время подготовки вагонов к летнему сезону железнодорожники проводят следующие работы:

продувка системы вентиляции вагонов;

очистка воздушных фильтров вагонов;

расконсервирование и дозаправка системы кондиционирования воздуха;

расконсервирование окон после зимнего периода.

Все эти работы железная дорога должна была завершить до 31 мая.

Фото: К летнему сезону "Укрзализныця" провела работы по подготовке подвижного состава (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также хочу напомнить, что выбирать билеты в вагон с кондиционированием можно легко в приложении Укрзализныци (на AppStore и Google Play Market), на официальном сайте и в чат-боте: возле каждого вагона есть соответствующая отметка (снежинка), которая поможет сориентироваться при покупке билетов.

Итак, у вас есть возможность проверить, как летом в вагонах будет работать не только кондиционирование, но и вентиляция. Если в вагоне не включаются механические средства проветривания даже после обращения к проводнику, обращайтесь на горячую линию "УЗ": 0800503111.

Летнее расписание "УЗ". Как доехать к популярным туристическим локациям

Теперь о летнем расписании. Я надеялся, что "Укрзализныця" назначит на лето больше поездов в рекреационные зоны и туристические центры. Но оказалось, что назначен только один новый поезд, и еще один был восстановлен после отмены.

Лидером по количеству рейсов остаются Карпаты. Потоки распределяются на две части – это участок Львов-Мукачево и Львов-Рахов: 12 и 6 поездов соответственно. Ежедневных поездов – почти половина. Все остальные будут курсировать через день.

То есть с популярными туристическими локациями в Карпатах железнодорожное сообщение более-менее нормальное. Семь поездов курсируют по станции Ивано-Франковск. Этот город является транспортным хабом откуда можно добраться к популярным локациям для отдыха.

А как будут курсировать поезда в другие города, которые считаются туристическими и рекреационными зонами?

Фото: Трускавец – известный курорт, но поезда туда в последнее время отменяют (РБК-Украина/Екатерина Гончарова)

Как доехать до Трускавца. Трускавец – известный курорт минеральных вод. Почему УЗ туда не назначает дополнительные поезда, а наоборот сокращает. Так, поезд №21 Харьков-Трускавец и дальше будет курсировать во Львов. Таким образом, по станции Трускавец остается в обращении только два поезда – №49 Киев-Трускавец и 41 Днепр-Трускавец.

Сокращение поездов можно было бы понять, если бы в Трускавец ездило больше электричек из Львова, подвязанных под прибытие или отправление других поездов. Но, например, утром, когда во Львов прибывает большое количество рейсов дальнего сообщения, нет ни одной электрички на Трускавец.

Как доехать к курортам Закарпатья. Следующее направление, на которое также следует обратить внимание – Берегово-Солотвино. По новому расписанию туда будут курсировать два поезда: №13 Киев-Солотвино и №40 Запорожье-Солотвино. Последний поезд тот же, новый.

Снова обращу внимание на то, что Закарпатье является курортным регионом, где расположены термальные источники. То, что туда будет ездить поезд из Запорожья – это здорово. Но почему на лето без внимания остались другие регионы? Те же Харьков, Полтава, Кривой Рог, Кропивницкий?

Как доехать до Днестра, Каменца-Подольского и других туристических локаций. В регионах Днестра, где также много уникальной природы и мест для отдыха, есть сообщение только со столицей и Львовом.

На участке Тернополь-Чертков-Коломыя будет курсировать единственный поезд дальнего сообщения №357 Киев-Ворохта и региональный поезд №801 Львов-Черновцы.

Фото: Из Киева в Одессу расписание движения поездов достаточно скромное (flickr.com)

Еще одно популярное туристическое место в Украине – Каменец-Подольский. С 10 июня туда будет курсировать только один поезд из Киева и группа прицепных вагонов Ужгород-Каменец-Подольский. Дневной экспресс №771 сокращается к Хмельницкому. То есть на летний период туристический магнит снабжен железнодорожным сообщением только с Киевом и западными регионами.

Как и откуда можно доехать в Одессу на поезде. Одесское направление этим летом имеет скромное расписание. УЗ смогла назначить только один летний поезд №247/248 Киев-Одесса, три раза в неделю. Нет сообщения Одессы с Черниговом, Сумами, Житомиром, Запорожьем. Также переселенцы из Николаева и Херсона просили назначить поезд в Одессу. В новом расписании он так и не появился.

Из Чернигова и Рахова. Какие изменения произойдут в маршрутах с 10 июня

Хочу обратить внимание на смену маршрутов поездов с 10 июня. Так, поезд №49 Киев-Трускавец будет следовать во Львов новой нитью через Шепетовку, без остановок. Раньше он курсировал через Винницу, Тернополь. Теперь на этом участке остается только один поезд трускавецкого направления – №41 Днепр-Трускавец.

Поезд №13 Киев-Солотвино будет следовать через Винницу, Тернополь. Предыдущий маршрут пролегал через Бердичев, Шепетовку.

Пока неизвестно, будет ли возобновлено движение поезда Рахов – Валя-Вишеулуй и Львов-Рахов. Эти поезда курсировали в рамках международного сообщения с Румынией. Когда весной 2023 года начались ремонтные работы на участке Ясиня-Рахов, расписание этих поездов изменили, и они курсировали в выходные. Сейчас их вообще отменили, и в новом расписании их тоже нет.

Фото: Этим летом отменяется поезд №708 Киев-Чернигов. Вместо него будет курсировать региональный №892/894 Фастов-Чернигов, Чернигов-Киев-Волынский (wikipedia.org)

Также упраздняется региональный экспресс Конотоп-Харьков. По крайней мере, в летнем расписании его нет. По Черниговскому направлению отменяется поезд №708 Киев-Чернигов. В то же время назначается региональный поезд №892/894 Фастов-Чернигов, Чернигов-Киев-Волынский.

Ранее Олег Васильев рассказывал РБК-Украина, как купить билеты на поезд "Киев-Варшава" и почему их постоянно не хватает. Также стало известно, в чем могут быть сложности с покупкой билетов на поезд у окна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.