Украинцев в Болгарии снова селят в лагере для мигрантов: детали

Украинских беженцев в Болгарии во время переселения в государственные базы разместили в буферном лагере в Елхово. Условия проживания там вызвали возмущение переселенцев и правозащитников.

Контейнерный городок строился для размещения нелегальных мигрантов, а сейчас туда заселили семьи с маленькими детьми, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на болгарский телеканал BTV.

Украинцы с детьми протестуют против длительного проживания в Елхово

С 1 ноября власти Болгарии продлили программу бесплатного размещения украинцев в стране с одним условием – из отелей их переместят в государственные базы. Такое нововведение должно касалось 18,5 тысяч наших сограждан, которые нашли прибежище в гостиницах.

Однако оказалось, что некоторых беженцев переселяют через буферный лагерь в Елхово – закрытый центр с домиками контейнерного типа, куда питание привозят отдельно.

Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, выступила с протестом против условий содержания в этом центре.

"Если бы нам изначально обещали такие условия, лучше бы мы остались дома под обстрелами. Здесь тяжело с детьми", - пожаловалась украинка из Запорожья.

Фото: Украинские беженцы в Елхово в июне (facebook.com/Рамон Куваефф)

Размещение в Елхово должно было быть временным, на несколько дней, а беженцы находятся там уже неделю.

"Беженцы будут оставаться здесь до тех пор, пока не будут обустроены базы для размещения. Это транзитный центр и люди могут оставаться здесь до 14 дней", - сказал губернатор Ямбольского района Георгий Чалков.

Что не так с лагерем для беженцев в Елхово

Буферный центр в Елхово уже оказывался в центре скандала, когда украинских беженцев переселяли из приморских отелей в менее востребованные базы отдыха в начале июня.

Тогда 250 беженцев привезли автобусами в Елхово. Шокированные украинцы начали снимать видео и выкладывать в соцсетях. На кадрах видно, что большая территория ограждена забором с колючей проволокой, внутри – ряды из небольших контейнеров, в которых расположены двухъярусные кровати.

Центр строился как спецпункт для пограничной полиции для принудительного содержания нелегальных мигрантов и по последним данным правозащитников, не подходит для размещения детей.

"Болгарский Хельсинкский комитет уже пятый месяц настаивает на том, чтобы государственные учреждения, отвечающие за управление кризисом беженцев, не использовали центр в Елхово для размещения украинцев, спасающихся от войны на родине. Такая практика противоречит не только закону, но также и элементарной человечности", - отметили позицию правозащитников в издании offnews.bg.

Центр в Елхово построен из металлических фургонов, некоторые из которых летом еще не были подключены к канализации, водопроводу и электричеству.

Фото: Лагерь не обустроен для длительного проживания (facebook.com/Рамон Куваефф)

По данным Хельсинкского комитета, домики отапливаются конвекторными печами, которые небезопасны для детей. Отсутствуют элементарные бытовые условия, нет возможности обеспечения горячей пищей для детей. Также отсутствует любой доступ к административным и социальным услугам, непонятно, будет ли организована медицинская помощь.

В июне украинцев после скандала быстро переселили, а центр закрыли в течение нескольких дней. Пойдут ли власти на это второй раз, неизвестно.

Украинцы не хотят переезжать в другие города из-за школ и больниц

Между тем, украинцы, которые интегрировались на местах, устраивают митинги против выселения из отелей – ведь дети уже учатся в местных школах, лечатся в местных больницах.

Фото: Украинцы просят оставить их на прежних местах (facebook.com/Рамон Куваефф)

После июньского переселения десятки тысяч украинцев покинули Болгарию, ежедневно в Украину ехали заполненные автобусы с беженцами. Сейчас в сети появились новые предложения "эвакуации из Болгарии" – в Румынию, где украинцев бесплатно селят в гостиницы с питанием на берегу моря.

Напомним, мы писали, что немецкие города не справляются с наплывом украинцев.