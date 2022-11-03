Это предел. Немецкие города не справляются с наплывом украинцев

Города в Германии, которые принимают украинских беженцев, не справляются с нагрузкой на социальные сферы. Также во многих регионах закончилось доступное жилье.

Какая ситуация в немецких городах и почему местные власти просят больше средств у правительства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на DW.

Жилье есть, но не хватает персонала для украинцев

В городе Котбус на востоке Германии, примерно в 90 минутах езды от Берлина, есть места для размещения беженцев, но не более того, сообщили официальные лица.

Жилье там не является большой проблемой, как в других регионах страны. Украинские беженцы в Котбусе живут в квартирах, а не в лагерях, хотя не все они меблированы.

Однако серьезной проблемой для Котбуса является интеграция новоприбывших в городскую жизнь, особенно с точки зрения обеспечения надлежащего образования и медицинского обслуживания. Ведь клиники, к примеру, и до наплыва беженцев едва справлялись с нагрузкой.

"Федералы возмещают нам первоначальные расходы на убежище, но не текущие расходы", — сказала Стефани Кайгусуз-Шурманн, глава местного департамента образования и интеграции.

По ее словам, городу не хватает переводчиков и персонала, чтобы предложить дополнительную помощь.

Фото: Поиск работы для украинцев в Германии (gettyimages.com)

Деньги в регионы распределяют неравномерно

Котбус находится рядом с польской границей. На город с населением 100 000 человек приходится около 1500 беженцев. Треть из них – школьного возраста.

Для города это означает, что около 500детей с разным уровнем образования, языковыми способностями и травмами в результате войны, должны быть быстро включены в местную школьную систему.

При этом Котбус еще до войны сталкивался с проблемами инфраструктуры. Решение видели в активном строительстве и кампании по обучению и найму. Но это дело не одного дня, и такие шаги нуждаются в государственной финансовой поддержке. Местные власти жалуются, что федеральное правительство бросает их в беде, и что обещанная ранее помощь так и не была оказана.

"Богатая Германия может все. Но эти деньги распределяются неравномерно", — сказал пресс-секретарь мэра Ян Глоссманн.

Распределение беженцев в Германии основано на алгоритме, учитывающем численность населения штата и налоговые поступления. Это означает, что густонаселенная и сравнительно богатая западная земля Северный Рейн-Вестфалия принимает около 21% беженцев, в то время как восточная земля Бранденбург, где расположен Котбус, — всего 3%.

Фото: Языковые курсы для украинцев в Германии (gettyimages.com)

При этом к началу сентября 12 из 16 земель Германии сообщили, что они достигли предела возможностей принимать беженцев.

Хотя власти Котбуса отказались принимать больше беженцев без справедливой политики переселения, это не вызвало официальной реакции федеральных властей.

В Германии готовятся к новым волнам беженцев

Встреча между властями штата и федеральными властями в начале октября должна была призвана найти решение, чтобы преодолеть растущий разрыв. Министр внутренних дел Нэнси Фейзер объявила о создании дополнительных домов для беженцев, но не назвала сумму дополнительных средств или план на ближайшие месяцы.

Ожидается, что эти подробности станут известны на другой встрече, запланированной на начало ноября.

Приток лиц, ищущих убежища, сократился после всплеска с началом войны, но число заявлений о предоставлении убежища остается выше, чем в предыдущие годы.

"Мы уже приняли больше беженцев, чем в рекордном 2015 году. Одной из целей российского руководства является нанесение ударов по критически важной инфраструктуре и гражданским центрам, чтобы заставить людей бежать", — сказал Джеральд Кнаус, председатель Европейской инициативы стабильности.

Фото: Прибытие украинцев в Германию (gettyimages.com)

Кроме того, немецкие власти беспокоит возможность новых прибытий из Афганистана, неопределенность в Иране и уклонение россиян от призыва.

В то же время миграция меняет демографию немецких городов. В 2014 году менее 4,5% населения Котбуса были иностранцами, сейчас – больше 10%.

Изменения с 2015 года очевидны по количеству арабских продуктовых магазинов в историческом центре города, по группам молодых людей, болтающих на арабском и других языках Центральной Азии, по женщинам в платках.

"Жаль, что город решил остановить переселение беженцев. Пробелы в помощи возникли не из-за беженцев, государство должно понять, почему ресурсы такие скудные", - отметила одна из сотрудниц центра для беженцев, которая сама прибыла из Сирии в 2014 году.

Напомним, мы писали, что одна из стран ЕС урезает помощь украинцам.