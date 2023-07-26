Украинские беженцы в Польше начали получать квартиры: какие условия

Украинские беженцы в Польше получили новое жилье, которое местные власти отремонтировали на средства ЕС. В Опольском воеводстве квартиры выделили 55 семьям.

На каких условиях украинцы смогут жить в предоставленном жилье, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Местные власти выделили украинцам жилье в приспособленных под жилые дома помещениях, принадлежащих муниципалитетам. Социальное жилье польские власти предоставляют людям, которые не имеют возможности найти себе квартиру в аренду по истечении 120 дней бесплатного размещения в Польше.

В отремонтированных квартирах украинские семьи смогут жить около года. После этого в зависимости от потребностей квартиры предоставят беженцам или другим жителям региона, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Опольском воеводстве 17 гмин (общин) выделят 49 квартир для украинских беженцев. Речь шла о расселении более 200 человек. В квартирах на 40-50 кв. м была предусмотрена новая бытовая техника и мебель. Тогда на финансирование проекта социального жилья уже было выделено 6 млн злотых – 46 млн гривен.

В Опольское воеводство прибыли около 20 тысяч беженцев из Украины. 80% из них пользовались программой бесплатного размещения и в первые месяцы поселились в частных домах и квартирах жителей Ополе. Впоследствии многие стали самостоятельно арендовать помещения или отдельные комнаты. В регионе провели опрос среди бежавших от войны – 70% сказали, что намерены вернуться в Украину.

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