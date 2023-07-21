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Почему украинцы теряют защиту в Польше: названы четыре причины

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Пятница 21 июля 2023 15:58
Почему украинцы теряют защиту в Польше: названы четыре причины Фото: Оформление номера PESEL UK в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше наиболее часто интересуются вопросами легализации, связанными со статусом PESEL UKR. Этот документ дает немало преимуществ в соседней стране. Но в последнее время участились случаи аннуляции этого статуса.

Что нужно знать об этом документе и причинах его отмены, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

Как получить PESEL UKR и какие причины аннулирования этого статуса

Гражданин Украины, желающий получить временную защиту в Польше, должен подать заявление на получение номера PESEL UKR в течение 30 дней с момента пересечения границы. С этим статусом человек может выехать в Украину не более 30 дней за один выезд. Если на большее время, то теряется статус UKR, а также все социальные выплаты в Польше.

При каждом пересечении польско-украинской границы следует обращаться к пограничникам с просьбой ставить штампы в загранпаспорт, а также показывать электронный документ в мобильном приложении Diia.pl, рекомендуют в EWL.

"Так будет легче доказать, что пребывание за пределами Польши составляет менее 30 дней. Это уменьшит риск потери временной защиты и социальных выплат", – объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Основные причины, по которым украинские беженцы могут потерять статус UKR:

  • выезд за границу Польши более чем на 30 дней;
  • если гражданин Украины изменил свои документы, но не сообщил об этом Управлению социальной защиты ZUS в Польше;
  • гражданин Украины игнорирует запросы ZUS. Управление социальной защиты в Польше может звонить или писать письма, чтобы проверить, находится ли человек в Польше. Такие запросы не следует оставлять без ответа, поскольку есть вероятность потерять статус UKR;
  • гражданин Украины получил защиту в другой стране.

Если никаких нарушений не было, необходимо обратиться в ближайшее гминное управление Польши с заявлением соответствующего образца, иметь с собой паспорт и PESEL. Также нужно знать точную дату выезда и въезда в Польшу и указать причину путешествия.

Почему украинцы теряют защиту в Польше: названы четыре причины

Фото: Граница Польши (gettyimages.com)

Что еще нужно знать украинцам об использовании PESEL UKR

Украинцы, до войны находившиеся в Польше и получившие номер PESEL (аналог украинского идентификационного номера), могут переоформить его как PESEL UKR.

Такую возможность имеют только те, кто на момент начала войны 24 февраля 2022 года находился в Украине. Для того чтобы получить временную защиту, нужно посетить муниципальный офис (уженд), сдать отпечатки пальцев и сделать новую фотографию. Сам номер не изменится.

В то же время, беженцы со временной защитой могут подать заявление на получение разрешения на временное пребывание (карта временного побыту). С 1 апреля это разрешается только в целях трудоустройства, выполнения высококвалифицированной работы или ведения хозяйственной деятельности.

Для того чтобы ребенок с PESEL UKR мог беспрепятственно пересекать границу, его данные можно загрузить в Diia.pl. Для этого нужно, чтобы ребенок был связан с номером PESEL родителей, желающих добавить документы ребенка.

При переезде в другую страну отказываться от номера PESEL UKR не нужно. Но следует отказаться от финансовой помощи в Польше через Управление социального страхования Польши ZUS. Иначе придется вернуть переплаченные деньги.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес.

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