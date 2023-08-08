Украинская авиакомпания хочет начать полеты из Ужгорода: детали

Несмотря на войну, украинские авиакомпании находят возможность работать – выполняют рейсы в других странах. О готовности возобновить полеты в Украине или за рубежом заявили и в Air Ocean Airlines.

Украинский перевозчик может использовать два самолета Ан-148, которые эксплуатировал до войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

О таких планах компании профильному изданию рассказал директор авиаперевозчика Вячеслав Герига.

По его словам, авиакомпания могла бы начать выполнять рейсы из аэропорта Ужгород, если это сочтут безопасным. Этот аэродром расположен вплотную к границе со Словакией, поэтому после взлета самолет сразу попадал бы в воздушное пространство страны-члена НАТО.

"Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", – говорится в обосновании Air Ocean Airlines, которое компания направила украинским властям.

Если аэропорт Ужгород не откроют для пассажирских рейсов, Air Ocean Airlines готова работать за границей на условиях мокрого лизинга – предоставлять авиалайнеры вместе с экипажами в аренду другим авиакомпаниям. В таких условиях уже работают другие украинские авиакомпании: SkyUp, Windrose, Skyline Express (Azur Air Ukraine).

Фото : Взлетная полоса аэропорта "Ужгород" (wikipedia.org/Igor Bubin)

Самолеты, на которых Air Ocean Airlines выполняла рейсы до войны, были ввезены в Украину в 2021 году. Они были сделаны в партнерстве с Украиной на авиазаводе в Воронеже и несколько лет летали в авиакомпании "Ангара" в Сибири. Но владельцем авиалайнеров является кипрская компания Cyprus Aircraft Leasing 2, на которую украинские власти наложили санкции в 2023 году.

Air Ocean Airlines готова взять в аренду Ан-148 непосредственно у государства после завершения процедуры их национализации.

Впрочем, к идее открытия аэропортов во время войны в Украине скептически относятся многие эксперты. Мы расспросили авиационных экспертов, насколько реалистичным может быть сценарий открытия аэропорта на западе страны.

Также ранее сообщалось, что бывший самолет МАУ перевозит пассажиров в европейскую страну.

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