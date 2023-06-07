Вопрос безопасности. Заработает ли аэропорт во Львове во время войны: мнения экспертов

В Украине снова заговорили о возможном открытии аэропорта для гражданских рейсов. На этот раз – во Львове. Но эксперты отрасли оценивают такую идею не слишком оптимистично – прежде всего из-за возможных рисков полетов во время боевых действий.

Вопрос возможного открытия одного из аэропортов на западе Украины во время войны поднимается уже не в первый раз. К примеру, несколько месяцев назад активно обсуждали идею открытия гражданских рейсов из Ужгорода. Однако сейчас все воздушные ворота во время военного положения и агрессии России в Украине не работают: Украина закрыла воздушное пространство еще 24 февраля 2022 года.

TRAVEL РБК-Украина расспросил авиационных экспертов, насколько реалистичным может быть сценарий открытия аэропорта на западе страны.

Что говорят про открытие аэропорта во Львовской ОВА

Аэропорт во Львове могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который обеспечивал бы Европейский Союз. Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, сообщало РБК-Украина. По его словам, возможное открытие аэропорта – это одна из вещей, которую так ждет Украина.

"Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – сказал он.

"В зерновом соглашении есть третья сторона, здесь нужно то же самое", – эксперт

Такое заявление он сделал во время подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механізм "Сполучення Європи".

Авиаэксперт и авиаблогер Владимир Беленький в разговоре с РБК-Украина говорит, что хорошо относится к идее открытия львовского аэропорта, но не понимает, как Украина собирается реализовать это во время войны.

"Создание зернового коридора требовало участия РФ с гарантиями безопасности морских судов. То есть в таком случае мы также должны получить гарантии РФ относительно того, что аэропорт Львов и воздушный коридор для взлета, посадки, да и вокруг Львова, не будут подвергаться обстрелу. А это уже, как мне кажется, проблематично", – высказывает он мнение.

Более того: в зерновом соглашении была третья сторона, Турция и ООН, которые также выступали медиаторами и посредником в реализации соглашения и следят за его соблюдением.

"То есть и здесь нужны такие стороны. Кто это будет? В зерновом соглашении РФ проверяет и согласовывает движение всех заходящих в порты морских судов. То есть и здесь могут требовать такое согласование. Впрочем, ее реализация вызывает множество вопросов. Без гарантии безопасности со стороны РФ ни одна страховая компания не согласится страховать воздушные суда, которые будут летать во Львов", – говорит Владимир Беленький.

Фото: Терминал Львовского аэропорта имени Даниила Галицкого (Wikipedia.org)

"Близость к границе не будет гарантировать безопасность полетов"

Идея открыть один из аэропортов на западе Украины кажется достаточно безопасным решением. Но это не так, потому что Россия уже не раз атаковала западные регионы Украины, и ракеты падали даже на территории других государств, говорит редактор профильного издания Avianews. Александр Мироненко.

"Факт близости к границе может сдерживать страну-агрессора от запуска ракет по приграничному аэропорту, но не является 100% гарантией безопасности. Даже если Россия подпишет обязательство о том, что она не будет стрелять ракетами по аэропортам и гражданским самолетам, это не может гарантировать безопасность, страна-оккупант неоднократно нарушала все договоренности", – напоминает он.

К тому же, учитывая, что Украина уже перешла на европейские стандарты безопасности в авиационной отрасли, любые коммерческие рейсы с пассажирами возможны только после завершения боевых действий и после повторной сертификации аэропортов по вопросам безопасности.

"Также в Украине нет собственных современных самолетов. Авиакомпании преимущественно брали их в лизинг за границей, а иностранные компании-владельцы самолетов еще до начала вторжения РФ начали отзывать воздушные суда в Европу. И если они еще тогда не хотели рисковать и покидать самолеты в Украине, то получить от них согласие отдать суда во время войны будет еще сложнее", – убежден Мироненко.

Ранее авиаэксперт Богдан Долинце уже говорил РБК-Украина, что риски возобновления полетов во время вооруженной агрессии РФ достаточно высоки. Среди прочего ограничения могут ввести страховые компании, и решения Украины открыть воздушное пространство может быть недостаточно для того, чтобы полноценно восстановить полеты.

Также

еще два самолета украинской авиакомпании начали выполнять рейсы в Европе . Речь идет об авиалайнерах "Windrose", которые ранее были во флоте МАУ.

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