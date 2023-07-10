Бывший самолет МАУ перевозит пассажиров в европейской стране: детали

Авиакомпания МАУ не выполняет рейсы с октября 2022 года, но авиалайнер с логотипом компании на хвосте пассажиры регулярно видят в Европе.

Самолет Embraer 190 с украинской регистрацией перевозит пассажиров в Черногории, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что авиалайнер с номером UR-EMA регулярно видят в столице Черногории Подгорице и курортном городе Тивате. Самолет ежедневно летает из этих городов под позывными государственной авиакомпании Черногории Air Montenegro.

Хотя название перевозчика закрашено белой краской, на хвосте Embraer еще видно логотип МАУ. Такие кадры сделал один из пассажиров Анатолий Панченко.

Борт был переоформлен с МАУ на украинскую авиакомпанию Windrose ("Роза ветров"). Официально не сообщалось о работе Windrose в Черногории, но очевидно, что авиакомпания сдает своей самолет в мокрый лизинг компании Air Montenegro.

Такой вид сотрудничество предусматривает, что авиакомпания предоставляет авиалайнер, украинские экипажи и техническое обслуживание, а заказчик платит фиксированную плату за перелет и продает билеты.

Фото: Самолет Windrose с лого МАУ (avianews.com)

С точки зрения унификации флота украинский Embraer 190 подходит для Air Montenegro, отмечает издание. В парк черногорской авиакомпании есть два самолета похожего типа Embraer 195.

В настоящее время авиакомпания "Роза Ветров" эксплуатирует уже три самолета из флота МАУ, которые были переоформлены в начале 2023 года. Первый из них – Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF – с начала мая выполняет чартерные рейсы в Хургаду из разных городов Европы по заказу египетской авиакомпании FlyEgypt.

После начала войны "Windrose" не совершала систематических полетов на своих самолетах. Возобновление рейсов началось только в 2023 году, когда перевозчик получил три самолета из флота МАУ.

Раньше мы писали, что украинская авиакомпания планирует отправить самолеты на курорты Египта.