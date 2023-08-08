Українська авіакомпанія хоче почати польоти з Ужгорода: деталі

Попри війну українські авіакомпанії знаходять можливість працювати – виконують рейси в інших країнах. Про готовність відновити польоти в Україні чи за кордоном заявили і в Air Ocean Airlines.

Український перевізник може використовувати два літаки Ан-148, які експлуатував до війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Про такі плани компанії профільному виданню розповів директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга.

За його словами, авіакомпанія могла б розпочати виконувати рейси з аеропорту Ужгород, якщо це визнають безпечним. Цей аеродром розташований упритул до кордону зі Словаччиною, тому після зльоту літак відразу потрапляв би у повітряний простір країни-члена НАТО.

"Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений з боку сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", – йдеться в обгрунтуванні Air Ocean Airlines, яке компанія направила українській владі.

Якщо аеропорт Ужгород не відкриють для пасажирських рейсів, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу – надавати авіалайнери разом з екіпажами в оренду іншим авіакомпаніям. На таких умовах вже працюють інші українські авіакомпанії: SkyUp, Windrose, Skyline Express (Azur Air Ukraine).

Фото: Злітна смуга аеропорту "Ужгород" (wikipedia.org/Igor Bubin)

Літаки, на яких Air Ocean Airlines виконувала рейси до війни, були ввезені в Україну у 2021 році. Вони були зроблені у партнерстві з Україною на авіазаводі у Воронежі та кілька років літали в авіакомпанії "Ангара" у Сибіру. Але власником авіалайнерів є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2, на яку українська влада наклала санкції у 2023 році.

Air Ocean Airlines готова взяти в оренду Ан-148 безпосередньо у держави після завершення процедури їх націоналізації.

Втім, до ідеї відкриття аеропортів під час війни в Україні скептично ставляться багато експертів. Ми розпитали авіаційних експертів, наскільки реалістичним може бути сценарій відкриття аеропорту на заході країни.

Також раніше повідомлялося, що колишній літак МАУ перевозить пасажирів у європейській країні.

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