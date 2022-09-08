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Українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт і житло: деталі

Фото: Українські студенти в Польщі (facebook.com/studiujepracujepl)
Автор: Ольга Маджумдар

Програма діятиме у 85 містах країни

Українським студентам у Польщі пропонують безкоштовне навчання у ВНЗ та профтехучилищах за умови, що вони працюватимуть. Також учасникам програми будуть оплачувати проживання, транспорт і канікули.

Студенти можуть самостійно обрати навчальний заклад, де вони навчатимуться на таких умовах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал "Наша Польща".

Хто може стати учасником проекту та яка допомога передбачена

Проект орієнтований на українців від 18 до 25 років, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.

Така можливість поєднувати роботу і навчання доступна за програмою Studiujepracuje.pl. Студенти можуть самостійно вибрати спеціальність і навчальний заклад – всього пропонується близько 200 напрямків у різних навчальних закладах. У проекті беруть участь 85 міст Польщі.

Оскільки підробітків, на які зазвичай йдуть студенти, щоб оплатити навчання, недостатньо, учасникам проекту також допоможуть знайти роботу з гарною зарплатою.

Фото: Варіанти освіти в Польщі для студентів, що працюють (скріншот РБК-Україна/ studiujepracuje.pl)

При цьому студентам, що працюють, забезпечать:

  • повну компенсацію вартості навчання;
  • безкоштовне проживання. Учасники проекту отримають житло на весь період навчання. Також пропонується компенсація 600 злотих (4639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;
  • проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1160 гривень);
  • приватне медичне страхування;
  • бонус на канікули - 1800 злотих (13920 гривень) раз на рік.

На сайті проекту відразу можна вибрати як напрямок навчання, так і ознайомитися з доступними вакансіями для студентів.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі змінилися візові правила для українців.

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