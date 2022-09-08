Украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье: детали

Украинским студентам в Польше предлагают бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах при условии, что они будут работать. Также участникам программы будут оплачивать проживание, транспорт и каникулы.

Студенты могут самостоятельно выбрать учебное заведение, где они будут учиться на таких условиях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал "Наша Польша".

Кто может стать участником проекта и какая помощь предусмотрена

Проект ориентирован на украинцев от 18 до 25 лет, которые планируют учиться заочно в польских вузах или полицеальных школах и параллельно работать.

Такая возможность совмещать работу и учебу доступна по программе Studiujepracuje.pl. Студенты могут самостоятельно выбрать специальность и учебное заведение – всего предлагается около 200 направлений в разных учебных заведениях. В проекте принимают участие 85 городов Польши.

Поскольку подработок, на которые обычно идут студенты, чтобы оплатить обучение, недостаточно, участникам проекта также помогут найти работу с хорошей зарплатой.

Фото: Варианты образования в Польше для работающих студентов (скриншот РБК-Украина/ studiujepracuje.pl)

При этом работающим студентам обеспечат:

полную компенсацию стоимости обучения;

бесплатное проживание. Участники проекта получат жилье на весь период обучения. Также предлагается компенсация 600 злотых (4639 гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;

проезд в общественном транспорте – 150 злотых (1160 гривен);

частное медицинское страхование;

бонус на каникулы - 1800 злотых (13920 гривен) раз в год.

На сайте проекта сразу можно выбрать как направление обучения, так и ознакомиться с доступными вакансиями для студентов.

Напомним, мы писали, что в Польше изменились визовые правила для украинцев.