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Украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье: детали

Фото: Украинские студенты в Польше (facebook.com/studiujepracujepl)
Автор: Ольга Маджумдар

Программа будет действовать в 85 городах страны

Украинским студентам в Польше предлагают бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах при условии, что они будут работать. Также участникам программы будут оплачивать проживание, транспорт и каникулы.

Студенты могут самостоятельно выбрать учебное заведение, где они будут учиться на таких условиях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал "Наша Польша".

Кто может стать участником проекта и какая помощь предусмотрена

Проект ориентирован на украинцев от 18 до 25 лет, которые планируют учиться заочно в польских вузах или полицеальных школах и параллельно работать.

Такая возможность совмещать работу и учебу доступна по программе Studiujepracuje.pl. Студенты могут самостоятельно выбрать специальность и учебное заведение – всего предлагается около 200 направлений в разных учебных заведениях. В проекте принимают участие 85 городов Польши.

Поскольку подработок, на которые обычно идут студенты, чтобы оплатить обучение, недостаточно, участникам проекта также помогут найти работу с хорошей зарплатой.

Фото: Варианты образования в Польше для работающих студентов (скриншот РБК-Украина/ studiujepracuje.pl)

При этом работающим студентам обеспечат:

  • полную компенсацию стоимости обучения;
  • бесплатное проживание. Участники проекта получат жилье на весь период обучения. Также предлагается компенсация 600 злотых (4639 гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;
  • проезд в общественном транспорте – 150 злотых (1160 гривен);
  • частное медицинское страхование;
  • бонус на каникулы - 1800 злотых (13920 гривен) раз в год.

На сайте проекта сразу можно выбрать как направление обучения, так и ознакомиться с доступными вакансиями для студентов.

Напомним, мы писали, что в Польше изменились визовые правила для украинцев.

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