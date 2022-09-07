ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща вводить нові візові правила для українців: кого вони стосуються

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 11:44
Польща вводить нові візові правила для українців: кого вони стосуються Фото: Кордон Польщі (twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Водіям-міжнародникам дозволили отримання віз у країні

Із 7 вересня в Польщі вступають в силу нові візові правила для громадян України, які перебувають в країні. Оформити національну візу, подавши заяву в Польщі, зможуть деякі категорії українців.

Новий регламент запроваджує нову форму заяви для громадян України та Білорусі, які проживають у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Кому видадуть візу без виїзду з Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що постанова міністра внутрішніх справ і адміністрації від 10 серпня 2022 року, що вносить зміни до положення про візи для іноземців, набуде чинності 7 вересня.

Не всі громадяни України та Білорусі зможуть оформити національну візу, подавши заяву в Польщі. До групи осіб, які мають право на отримання візи без виїзду з країни, увійдуть громадяни Білорусі, яким віза необхідна з гуманітарних міркувань або для роботи водієм в міжнародних автомобільних перевезеннях або в некомерційних міжнародних автомобільних перевезеннях.

Польща вводить нові візові правила для українців: кого вони стосуютьсяФото: Водіям з України для міжнародних перевезень в ЄС потрібна віза Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Також громадяни України мають право подати заяву на отримання візи в Польщі для роботи водієм в міжнародних автомобільних перевезеннях або в некомерційних міжнародних перевезеннях, а також для роботи пілотом цивільного літака або іншим членом екіпажу.

Очікується, що міністерство надасть додаткову інформацію про процедуру і місце подачі заяви на отримання візи в найближчі дні.

Питанням видачі таких віз займатиметься МВС Польщі, однак послуги надаватимуться через приватну посередницьку компанію.

Рішення влади було пов'язане з назріваючою кризою в транспортних компаніях – тисячам міжнародних перевізників загрожувало банкрутство до кінця року через те, що у їхніх водіїв із України закінчувався термін дії віз.

Нагадаємо, ми писали, за скільки можна зняти квартиру у великих містах Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша работа в Польше Візовий режим
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Альона Палій
Українці за кордоном мають платити податки: в яких випадках
Альона Палій
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовський
Атмосфера старовини. В Україні збереглася рідкісна вузькоколійка: що про неї відомо
Олег Заблудовський
експерт із залізничного транспорту
Всі точки зору